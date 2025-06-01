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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1652
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2 хв

Ольга Сумська звернулася до старшої доньки, яка живе в Росії, та показала архівне фото з нею

Акторка привітала Антоніну Паперну з важливим святом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Сумська зі старшою донькою

Ольга Сумська зі старшою донькою / © Viva

Українська акторка Ольга Сумська звернулася до старшої доньки Антоніни Паперної, яка ще до початку повномасштабної війни виїхала до Росії і там й залишилася.

Артистка в Instagram-stories опублікувала архівне фото з Тонею. Знімок був зроблений, коли Ольга Сумська була ще зовсім юною, а її перша донька тільки нещодавно народилася. На знімку акторка тримала маленьку Тоню на руках.

Ольга Сумська також звернулася до доньки. Річ у тім, що 1 червня Антоніна святкує день народження. Їй виповнюється 35 років. Тож, Ольга Сумська привітала доньку зі святом.

"1 червня! Моя доня! З днем народження", - звернулася до старшої доньки акторка.

Ольга Сумська зі старшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська зі старшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Зазначимо, Антоніна Паперна ще до повномасштабної війни переїхала до Росії, де й залишилася. Там вона живе в шлюбі з чоловіком-росіянином, актором Володимиром Ягличем, який через незаконні поїздки до Криму перебуває в базі сайту "Миротворець". У подружжя є двоє дітей.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Антоніна не стала виїжджати з країни-агресорки та обрала мовчазну позицію. Окрім того, вона продовжує зніматися в російських проєктах.

Ользі Сумській прилітає критика через те, що в неї донька в РФ. Однак акторка говорить, що Антоніна просто не може звідти виїхати. Тим часом чоловік акторки Віталій Борисюк зазначив, що Тоні взагалі не дозволять поїхати з країни.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показувала архівні фото, де зображена одразу з двома доньками. Артистка тоді також висловилася про материнство.

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