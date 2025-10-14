ТСН у соціальних мережах

Гламур
225
2 хв

Ольга Сумська зворушливо звернулася до мами в її день народження та показала архівні фото з нею

Зірка поділилася теплими спогадами про найріднішу людину.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська у день народження своєї покійної мами, заслуженої артистки УРСР Ганни Сумської, зворушливо звернулася до неї у соцмережах.

Зірка у своїх Instagram-сториз опублікувала кілька архівних фото з дитинства, де вони разом, та написала щемливі слова, сповнені любові й туги. На першій світлині акторка показала рідну людину в молодості, а на другому кадрі — з українського міста Приморськ. Під фото Сумська залишила підпис: "Мама, 14 жовтня… Твій день народження. Це ми в Приморську". Також артистка додала світлину, де її батьки романтично постають разом.

"Мамочко, сьогодні твій день… Люблю!" — зворушливо звернулася акторка до покійної мами.

Сториз Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Сториз Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Сториз Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Сториз Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Сториз Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Сториз Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, тато Ольги та Наталії Сумських, В’ячеслав Гнатович Сумський — видатний український актор театру й кіно, народний артист України. Його творча спадщина охоплює десятки яскравих ролей. В’ячеслав Сумський також залишив значний слід у кінематографі, зокрема завдяки своїй ролі в екранізації "Саду Гетсиманського".

Актор пішов із життя від раку всього через кілька днів після свого 73-го дня народження. Поруч із ним завжди була його дружина — Ганна Іванівна Сумська, заслужена артистка УРСР і багаторічна акторка Національного театру імені Івана Франка. Ганна Іванівна пішла в засвіти у ніч із 26 на 27 лютого 2022 року в Києві, у віці 88 років.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала могилу батьків у день народження тата й розчулила відео. Зірка продемонструвала оновлений пам’ятник мамі та зізналася, що цього дня побачила добрий знак, який сприйняла як благословення від рідних.

