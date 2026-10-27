Ольгу Горбачову відправили до офіцерів у США після перепалки з прикордонником через війну в Україні

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

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Українська артистка та колишня дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова розповіла про конфлікт із прикордонником у США, який розпитував її про завершення війни в Україні та зрештою відправив до офіцерів.

Неприємний інцидент стався після прильоту знаменитості до Лос-Анджелеса з Києва. Розмова з представником прикордонної служби швидко переросла у суперечку. Запитання про майбутнє України обурили Горбачову. Своїми емоціями вона поділилася в Instagram. Артистка зізналася, що останнім часом її особливо дратують дії американської влади. Зрештою після перепалки на кордоні їй довелося спілкуватися з офіцерами.

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«Хоч моя нервова система хотіла вже поїхати з Києва, мене ніколи так не бісило все американське, як зараз, коли представники країни чинять беззаконня. Я зійшла така зла з літака, що мене одразу загребли до офіцерів, бо я зчепилася з прикордонником, що провокував запитаннями: що я робитиму, коли закінчиться війна, і хто знає, коли вона закінчиться», — розповіла Ольга.

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Допис Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Колишня дружина продюсера Юрія Нікітіна не стала приховувати обурення через розмову з американським прикордонником. За словами Горбачової, запитання про те, коли завершиться війна, викликали в неї різку реакцію. Водночас артистка не розповіла, чи вдалося їй владнати ситуацію після спілкування з офіцерами та чи виникли додаткові труднощі під час перетину кордону.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Горбачова переїхала до США разом із доньками. Згодом артистка відійшла від музичної кар’єри та зосередилася на власних проєктах, пов’язаних із жіночими практиками, саморозвитком і косметикою. У серпні 2025 року вона розповідала, що її щомісячний дохід перевищує 5 тисяч доларів, однак для підтримання звичного рівня життя в Америці їй потрібно розширювати бізнес і залучати англомовну аудиторію.

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова розсекретила побачення з чоловіками після розлучення і чи в стосунках зараз.

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