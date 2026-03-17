Олі Поляковій дорікнули за копіювання Світлани Лободи: артистка відповіла на закиди

Світлана Лобода та Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на закиди, що вона нібито копіює образ виконавиці Світлани Лободи.

Нещодавно артистка виступила на сцені "Музичної платформи". Виконавиця заспівала в доволі провокативному образі – окулярах, леопардовому костюмі й шубці. У користувачів розділились думки щодо вбрання Олі Полякової. Одні захоплювались образом співачки, а іншим він нагадував той, в якому виступала Світлана Лобода: "Лобода, тут твій двійник", "подумала, що то Лобода", "ви копіюєте Лободу".

Оля Полякова на "Музичній платформі"

Оля Полякова на проєкті "Ранок у великому місті" відповіла на ці закиди. Артистку здивувало таке порівняння. Співачка зазначила, що чимало зірок, зокрема, світових, виступають в окулярах, і це не значить, що хтось і когось копіює. А що ж стосується Світлани Лободи, то Оля Полякова відрізала, що вже п'ять років її не бачила, тож взагалі не знає, чим та займається та в яких образах виступає на сцені.

"Це тому, що я в окулярах? Я ще можу показати 500 тисяч прекрасних людей, які працюють в світовому шоубізнесі в окулярах. Це по-перше! По-друге, чесно кажучи, я не бачила цієї артистки п'ять років. Я поняття не маю, чим вона займається", - відрізала артистка.

