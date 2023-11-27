Олі Поляковій раптово стало зле на відпочинку в Африці: "Не можу навіть очі розплющити"

Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками про те, що на африканському курорті її застав сильний головний біль.

За словами співачки, вона майже не могла поворухнути головою та ледь розплющувала очі. У своєму Instagram вона порівняла біль з мігренню. Втім, артистка зазначила, що на таку хворобу ніколи не страждала.

"У мене розболілася голова так, що я навіть не можу очі розплющити. Я не знаю що це коїться. Якийсь біль типу мігрені, але у мене їх ніколи не буває", - пояснила зірка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На щастя, Полякова завжди з собою має невелику аптечку з ліками першої необхідності. Тому вона одразу вколола собі знеболювальні. Довгий час фани знаменитості були стурбовані її станом.

Незадовго після ін'єкцій зірка вийшла на зв'язок з пляжу. З дуже виснаженим виглядом Оля повідомила, що біль не минув. Проте вже за годину артистці стало краще. Вона розповіла, що їй довелося випити додаткову дозу ліків, щоб оговтатися.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Після того, як все минуло, Полякова припустила, через що так трапилося. Вона вважає, що цьому посприяв тиск або погода.

"Мені стало легше. Слава Богу були ліки. Завжди, коли їду за кордон, беру з собою ампули, які треба колоти. І це мене рятує. Не знаю, що це було. Може, тиск, а може, погода. Не знаю, але мене відпустило і це щастя", - додала знаменитість.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, Оля Полякова полетіла на відпочинок до Занзібару зі своєю старшою донькою Машею. Співачка вже поділилася першими враженнями та зачарувала їхніми фото з узбережжя Індійського океану.

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