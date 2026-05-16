Оля Полякова назвала топспівачок України та прокоментувала давній скандал зі Златою Огнєвіч

Співачка відреагувала на образу колеги та прокоментувала старий скандал у шоу-бізі.

Анастасія Гребешко
Оля Полякова

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала чутки навколо конфлікту зі Златою Огнєвіч та пояснила, кого саме вона вважала найсильнішими вокалістками України.

Історія, що тягнеться ще з 2022 року, знову опинилася в центрі уваги. Тоді Злата Огнєвіч відреагувала на іронічний допис про виступи артистів для військових. Пізніше в одному з ефірів шоу «Дорослі дівчата» прозвучали слова про виконавицю з «не найкращим репертуаром». Частина аудиторії вирішила, що йдеться саме про Огнєвіч. Сама ситуація переросла у публічне непорозуміння між артистками та обговорення в медіа. Відтоді тема час від часу спливає знову.

«Я не знаю, чого Злата стільки років це крутить. Ми ж одразу пояснили, що мали на увазі зовсім іншу артистку — і в неї дійсно були погані пісні. Маша говорила про іншу співачку, а не про Злату. Я до Злати прекрасно ставлюся.», — зазначила Оля Полякова в інтервʼю «Люкс ФМ».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Вона також наголосила, що ніколи не називала імен у тому контексті, який викликав хвилю обговорень. За її словами, ситуацію просто неправильно інтерпретували, а сама Огнєвіч сприйняла сказане на свій рахунок без підстав.

«Вважаю, що в нас є дві дуже сильні співачки — це вона і Тетяна Решетняк. Вони у нас реально круті й, на мою думку, недооцінені. Тіна Кароль — прекрасна вокалістка, але вона доаплодувана, а ці дівчата — ні. Я бажаю їм великих хітів. І, чесно, не розумію, чому Злата вирішила, що це було про неї. Я ж не називала жодних імен», — додала Полякова.

Водночас артистка не уточнила, про кого саме тоді йшлося у скандальному випуску «Дорослих дівчат», залишивши цю історію без остаточної крапки.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова неочікувано показалась в клініці під крапельницею і здивувала причиною.

