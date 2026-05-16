Оля Полякова назвала топспівачок України та прокоментувала давній скандал зі Златою Огнєвіч

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала чутки навколо конфлікту зі Златою Огнєвіч та пояснила, кого саме вона вважала найсильнішими вокалістками України.

Історія, що тягнеться ще з 2022 року, знову опинилася в центрі уваги. Тоді Злата Огнєвіч відреагувала на іронічний допис про виступи артистів для військових. Пізніше в одному з ефірів шоу «Дорослі дівчата» прозвучали слова про виконавицю з «не найкращим репертуаром». Частина аудиторії вирішила, що йдеться саме про Огнєвіч. Сама ситуація переросла у публічне непорозуміння між артистками та обговорення в медіа. Відтоді тема час від часу спливає знову.

«Я не знаю, чого Злата стільки років це крутить. Ми ж одразу пояснили, що мали на увазі зовсім іншу артистку — і в неї дійсно були погані пісні. Маша говорила про іншу співачку, а не про Злату. Я до Злати прекрасно ставлюся.», — зазначила Оля Полякова в інтервʼю «Люкс ФМ».

Вона також наголосила, що ніколи не називала імен у тому контексті, який викликав хвилю обговорень. За її словами, ситуацію просто неправильно інтерпретували, а сама Огнєвіч сприйняла сказане на свій рахунок без підстав.

«Вважаю, що в нас є дві дуже сильні співачки — це вона і Тетяна Решетняк. Вони у нас реально круті й, на мою думку, недооцінені. Тіна Кароль — прекрасна вокалістка, але вона доаплодувана, а ці дівчата — ні. Я бажаю їм великих хітів. І, чесно, не розумію, чому Злата вирішила, що це було про неї. Я ж не називала жодних імен», — додала Полякова.

Водночас артистка не уточнила, про кого саме тоді йшлося у скандальному випуску «Дорослих дівчат», залишивши цю історію без остаточної крапки.

