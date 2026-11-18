Оля Полякова й Наталя Холоденко

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Українська співачка Оля Полякова влаштувала веселу зустріч із подругою, психологинею Наталею Холоденко, в Монако.

Так, Полякова вирушила в гості до Холоденко, яка зустріла артистку з особливим розмахом. Спочатку на неї чекала помічниця психологині, яку співачка жартома назвала «фрейліною», а вже у квартирі — накритий стіл та масажистка, послугами якої регулярно користується сама Наталя.

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Оля настільки вразилася гостинністю подруги, що навіть не приховувала захоплення. Під час масажу артистку пригощали канапками, а згодом до кімнати завітала персональна кухарка й донесла ігристе та устриці.

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Оля Полякова у гостях Наталі Холоденко / © instagram.com/polyakovamusic

Наталя Холоденко та її кухарка / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у гостях Наталі Холоденко / © instagram.com/polyakovamusic

На цьому сюрпризи не закінчилися. Наприкінці сеансу на співачку, яка лежала оголеною під рушником, виклали лобстерів — заради ефектних кадрів. Холоденко назвала подругу «грецькою богинею», а Полякова з гумором відреагувала на такий рівень сервісу.

«Мене моя подружка запросила на обід, але перед тим, як поїсти, мене масажують. Я що, бл**ь, померла й потрапила до раю?! Я хочу зізнатися, що моя колишня ніколи мене так не кружляла», — пожартувала Оля.

Пізніше артистка заглянула до гардеробу психологині та приміряла її кілька речей, обравши для себе новий образ. Вечір подруги продовжили за спільною вечерею, танцями та веселощами. Зокрема, вони запалили під композицію проєкту Полякової The Nogi «Мені потрібна жінка».

Оля Полякова у гостях Наталі Холоденко / © instagram.com/polyakovamusic

Кульмінацією зустрічі став несподіваний момент, коли Оля та Наталя палко поцілувалися на камеру. Відео швидко привернуло увагу користувачів, а в коментарях з'явилися як захоплені реакції, так і критика.

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Оля Полякова у гостях Наталі Холоденко / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у гостях Наталі Холоденко / © instagram.com/polyakovamusic

Серед тих, хто відреагував на такий контент, був співак Віталій Козловський, який залишив емодзі зі сміхом. Інші користувачі захоплювалися харизмою подруг і їхньою енергією, тоді як частина коментаторів не оцінила такий формат розваг.

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Я б навіть Полякову не поцілувала, хоча вона мені візуально подобається. Але те, що вона проводить час в компанії Холоденко, для мене вже мінус

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