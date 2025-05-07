ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова підколола Тіну Кароль і спародіювала її аштанга-пози: "Стоїш поперек дороги"

Виконавиця у своїй інтерпретації повторила аштангу Тіни Кароль.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тіна Кароль і Оля Полякова

Тіна Кароль і Оля Полякова / © пресслужба каналу "1+1"

Українська співачка Оля Полякова підколола свою колегу Тіну Кароль.

Сталося це у новому випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде разом із ведучою Машею Єфросиніною. Зокрема, вони поговорили на тему, хто і як готується до літа. Оля Полякова згадала свій марафон зі схуднення і зазначила, що він працює, адже його учасниці стрункі як Тіна Кароль: "Марафон – річ! У мене там вже дівчата такі гарні, худі як Тіна Кароль".

Маша Єфросиніна одразу ж перепросила Тіну Кароль. Ведуча зазначила, що вони її дійсно люблять, просто вона стоїть у Полякової поперек горла: "Тіно, вибач, будь ласка, ми тебе дуже любимо. Правда! Ти просто стоїш поперек горла в Ольки!".

Тим часом Полякова поправила Єфросиніну та зазначила, що не поперек горла, а поперек дороги, і одразу почала пародіювати аштанга-пози Кароль: "Не поперек горла, поперек дороги!".

Маша Єфросиніна і Оля Полякова / © скриншот з відео

Маша Єфросиніна і Оля Полякова / © скриншот з відео

На що Маша Єфросиніна зазначила, що у Тіни неабияк гарна фізична підготовка і в аштанзі вона дійсно професіоналка: "Але ж як вона гарно стоїть! Вона стоїть в неймовірній аштанга-позі. Ти от тільки так можеш в носочках, а вона може у вузол взяти і завернутися".

Тим часом Оля Полякова покликала помічника і спародіювала аштанга-позу Тіни Кароль у своїй інтерпретації.

Оля Полякова спародіювала Тіну Кароль / © скриншот з відео

Оля Полякова спародіювала Тіну Кароль / © скриншот з відео

Нагадаємо, у цьому випуску "Дорослих дівчат" Оля Полякова розповіла про кризовий період 13-річної доньки. Артистка поділилася, які підліткові зміни відбуваються в Алісі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie