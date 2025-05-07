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Оля Полякова підколола Тіну Кароль і спародіювала її аштанга-пози: "Стоїш поперек дороги"
Виконавиця у своїй інтерпретації повторила аштангу Тіни Кароль.
Українська співачка Оля Полякова підколола свою колегу Тіну Кароль.
Сталося це у новому випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде разом із ведучою Машею Єфросиніною. Зокрема, вони поговорили на тему, хто і як готується до літа. Оля Полякова згадала свій марафон зі схуднення і зазначила, що він працює, адже його учасниці стрункі як Тіна Кароль: "Марафон – річ! У мене там вже дівчата такі гарні, худі як Тіна Кароль".
Маша Єфросиніна одразу ж перепросила Тіну Кароль. Ведуча зазначила, що вони її дійсно люблять, просто вона стоїть у Полякової поперек горла: "Тіно, вибач, будь ласка, ми тебе дуже любимо. Правда! Ти просто стоїш поперек горла в Ольки!".
Тим часом Полякова поправила Єфросиніну та зазначила, що не поперек горла, а поперек дороги, і одразу почала пародіювати аштанга-пози Кароль: "Не поперек горла, поперек дороги!".
На що Маша Єфросиніна зазначила, що у Тіни неабияк гарна фізична підготовка і в аштанзі вона дійсно професіоналка: "Але ж як вона гарно стоїть! Вона стоїть в неймовірній аштанга-позі. Ти от тільки так можеш в носочках, а вона може у вузол взяти і завернутися".
Тим часом Оля Полякова покликала помічника і спародіювала аштанга-позу Тіни Кароль у своїй інтерпретації.
Нагадаємо, у цьому випуску "Дорослих дівчат" Оля Полякова розповіла про кризовий період 13-річної доньки. Артистка поділилася, які підліткові зміни відбуваються в Алісі.