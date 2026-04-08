Оля Полякова після гучного скандалу з чоловіком змусила його "попрощатися" з публікою

Вадим Буряківський

Бізнесмен Вадим Буряковський, чоловік співачки Олі Полякової, після попереднього скандального інтерв’ю знову опинився в центрі уваги, проте цього разу розмова ледь не перервалася на середині ефіру через дзвінок артистки.

Обранець зірки вдруге завітав на розмову до Дмитра Гордона, де вони обговорили життя, плани та пам’ятні моменти. Протягом інтерв’ю Вадим розкривав подробиці кар’єри та сімейних справ, не приховуючи курйозні та емоційні моменти подружнього життя. На самому завершенні розмови Буряковський раптом звернув увагу на вібрацію телефону.

«О, Оля телефонує», — заявив бізнесмен.

Полякова увірвалася в ефір із сарказмом і гумором: вона нагадала чоловікові про правила сімейного порядку та застерегла його бути слухнянішим.

«Ну слухай, а ти забула, що у нас два виходи з квартири? Ти забула замурувати?» — пожартував Буряковський.

Скриншот з нового інтерв’ю Вадима Буряківського

«Ти там не тільки перебуваєш як сам, а як мій чоловік. Обговорюй своїх друзів, а моїх не чіпай.

Дмитре, я можу точно пообіцяти, що він у тебе останній раз. Вадиме, ти там попрощайся з усіма.

Я вже виїжджаю. Ви договоріть, але дивіться не договоріться до того, до чого минулого разу», — завершила розмову Оля, наостанок погрожуючи Вадиму.

Буряковський зі свого боку не розгубився та погодився з усіма словами зіркової дружини, підкріплюючи тезою про те, хто ж все-таки «головний у домі».

«Я господар, я головний, я сказав: "Не вилізу з-під столу", отже не вилізу», — пожартував бізнесмен.

Зазначимо, раніше, 19 березня, пара вже потрапляла у медіа через гучне інтерв’ю Вадима Дмитру Гордону, що потягнуло за собою низку скандалів. Співачка була змушена публічно просити вибачення перед зірковими друзями та висловлювати точку зору, де саме вона не погоджується з обранцем. Цього ж разу глядачі стали свідками живого і драматичного моменту, коли особисті стосунки буквально втрутилися у телевізійний ефір.

