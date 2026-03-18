Оля Полякова прокоментувала нацвідбір на "Євробачення"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Українська півачка Оля Полякова поділилася думками щодо цьогорічного нацвідбору на "Євробачення" та представника України.

У коментарі для "Наодинці з Гламуром" артистка зазначила, що цього року не дивилася Національний відбір. Тож, вона утрималася від прогнозів щодо результатів та можливих шансів перемоги представника від України на конкурсі у Відні.

Водночас артистка висловила думку, що під час війни витрачати значні кошти на подібні шоу недоречно. На її думку, країна могла б обрати представника на конкурс без проведення масштабного телевізійного відбору.

Реклама

"Я вважаю, що в країні, де триває війна, витрачати гроші на відбори недоречно. Думаю, можна було б обрати сильного артиста без нацвідбору: Leléka або Jerry Heil, когось одного відправити і все", — поділилась співачка з Анною Севастьяновою.

