Оля Полякова після жахливої ДТП заговорила про можливу операцію доньки й що їй пропонують лікарі

Оля Полякова з донькою Машею й їхня ДТП

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Українська співачка Оля Полякова розповіла про свою старшу доньку Машу та її відновлення після ДТП, в яку вони потрапили наприкінці серпня.

Як відомо, під час інциденту 21-річна дівчина зламала ніс. Артистка зізналася, що незадовго після їй телефонували лікарі та пропонували допомогу з реконструкцією носа Маші. Про це Полякова розповіла у проєкті «Наодинці з Гламуром».

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За словами співачки, Маша й до аварії замислювалася над зміною форми носа. Водночас після ДТП питання хірургічного втручання стало особливо актуальним. Проте, чи дійсно вона наважиться на пластичну операцію у майбутньому — поки що невідомо.

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«Вона буде приїздити (до України — прим. ред.). Вона і до цього хотіла пришити новий ніс. А коли це все сталося, то мені зателефонували деякі лікарі й кажуть: „Можемо пришити вашій донечці будь-який носик, який вона покаже в журналі“», — зізналася Полякова у розмові з Анною Севастьяновою.

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

Ці та інші відверті зізнання Оля Полякова зробила у проєкті «Наодинці з Гламуром». Повний випуск розмови незабаром з’явиться на YouTube-каналі проєкту, де співачка поділиться особистими історіями та розкриє те, про що раніше мовчала.

Оля Полякова потрапила в ДТП з донькою — що відомо

19 серпня Оля Полякова потрапила в ДТП. В автомобіль, у якому перебувала артистка разом із донькою Машею, врізався інший транспортний засіб, після чого машина співачки злетіла в кювет.

Сама виконавиця, за її словами, серйозно не постраждала. А от Машу з місця аварії забрала карета швидкої допомоги. Пізніше Полякова розповіла, що в доньки діагностували перелом носа та очниці. Водночас 21-річна дівчина отримала синці.

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Своєю чергою у Мережі подейкували, що ДТП могла бути «замовною», та пригадували доволі резонансні заяви зірки про ТЦК і війну. Оля Полякова вже відреагувала на цю версію і пояснила, що не так було з авто.

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