Оля Полякова подає до суду на Яніну Соколову: журналістка різко відреагувала і назвала співачку "ватою"

Яніна Соколова та Оля Полякова / © Колаж

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Журналістка та ведуча Яніна Соколова різко відреагувала на намір співачки Олі Полякової судитися з нею.

Зокрема, артистка днями оголосила, що не дозволить поширювати неправдиву інформацію про неї та відстоюватиме свою честь та гідність у суді. Оля Полякова також додала, що готуватиме відповідний позов проти Яніни Соколової.

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На своєму YouTube-каналі журналістка прокоментувала заяву виконавиці. Яніна Соколова припустила, що це через її допис в Facebook, де вона критикувала Олю Полякову. Водночас журналістка дала зрозуміти, що позову не боїться і, мовляв, «жодного суду „вата“ не вигравала».

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Яніна Соколова та Оля Полякова

«Моя здогадка, можливо, це через мій допис у Facebook, де я критикувала артистку і роблю це не вперше. Коли ми оговтувалися від Дебальцівської операції, Оля Полякова вела премію на Ру.Тв. Тобто нас вже знищував противник, а Оля Полякова в центрі Москви вела премію з росіянами. Нам не вперше боротися в суді, „вата“ системо подавала на мене до суду, жодного суду „вата“ не вигравала за всі ці роки нашої діяльності», — відреагувала Яніна Соколова.

Зазначимо, сама Оля Полякова не вдавалась до конкретики, чому саме подаватиме до суду на Яніну Соколову. Однак, ймовірно, що це через допис журналістки в Facebook, де вона вказала, що артистка «під час війни їздила до Криму і співала для росіян у кокошнику». Однак сама Оля Полякова після вторгнення рф не відвідувала півостровів. До слова, Яніна Соколова теж відредагувала допис, де замість Криму вказала Москву.

Допис Яніни Соколової / © facebook.com/yanina.sokolova

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