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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова подає до суду на Яніну Соколову: журналістка різко відреагувала і назвала співачку "ватою"

Оля Полякова повідомила про намір судитися з Яніною Соколовою. Журналістка прокоментувала заяву виконавиці.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Яніна Соколова та Оля Полякова

Яніна Соколова та Оля Полякова / © Колаж

Журналістка та ведуча Яніна Соколова різко відреагувала на намір співачки Олі Полякової судитися з нею.

Зокрема, артистка днями оголосила, що не дозволить поширювати неправдиву інформацію про неї та відстоюватиме свою честь та гідність у суді. Оля Полякова також додала, що готуватиме відповідний позов проти Яніни Соколової.

На своєму YouTube-каналі журналістка прокоментувала заяву виконавиці. Яніна Соколова припустила, що це через її допис в Facebook, де вона критикувала Олю Полякову. Водночас журналістка дала зрозуміти, що позову не боїться і, мовляв, «жодного суду „вата“ не вигравала».

Яніна Соколова та Оля Полякова

Яніна Соколова та Оля Полякова

«Моя здогадка, можливо, це через мій допис у Facebook, де я критикувала артистку і роблю це не вперше. Коли ми оговтувалися від Дебальцівської операції, Оля Полякова вела премію на Ру.Тв. Тобто нас вже знищував противник, а Оля Полякова в центрі Москви вела премію з росіянами. Нам не вперше боротися в суді, „вата“ системо подавала на мене до суду, жодного суду „вата“ не вигравала за всі ці роки нашої діяльності», — відреагувала Яніна Соколова.

Зазначимо, сама Оля Полякова не вдавалась до конкретики, чому саме подаватиме до суду на Яніну Соколову. Однак, ймовірно, що це через допис журналістки в Facebook, де вона вказала, що артистка «під час війни їздила до Криму і співала для росіян у кокошнику». Однак сама Оля Полякова після вторгнення рф не відвідувала півостровів. До слова, Яніна Соколова теж відредагувала допис, де замість Криму вказала Москву.

Допис Яніни Соколової / © facebook.com/yanina.sokolova

Допис Яніни Соколової / © facebook.com/yanina.sokolova

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