Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Українська співачка Оля Полякова розсекретила, що подає заявку на участь у Національному відборі на музичний конкурс "Євробачення-2026".

Не секрет, що артистка мріє представити Україну на міжнародній пісенній арені. Однак є один нюанс. Річ у тім, що за правилами нацвідбору виконавиця не могла цього зробити. Після скандалу з одіозною Maruv, артистам, які після 2014 року їздили до Росії, заборонено надсилати заявки.

Утім, цьогоріч Оля Полякова серйозно налаштована. Як дізналися джерела ТСН.ua, виконавиця планує звернутися до "Суспільного" з проханням змінити правила. Востаннє артистка була в РФ 2015 року, після того жодного разу туди не їздила і тим більше не давала концерти. Тож, співачка вважає, що може взяти участь у нацвідборі.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, Оля Полякова неодноразово заявляла, що хоче взяти участь від України у "Євробаченні". Ба більше, в артистки навіть є готова пісня, яку вона створила зі шведським автором.

Втілити своє бажання в життя виконавиці забороняли правила. Все це після скандалу з Maruv. Одіозна співачка перемогла на нацвідборі 2019 року. При цьому вона не стала відмовлятися від гастролей в РФ, а від участь в "Євробаченні" відмовилась. Того року Україна на конкурс не поїхала. Тим часом оргкомітет заборонив брати участь у нацвідборі артистам, які після 2019 року їздили до РФ.