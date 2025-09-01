Оля Полякова поділилася рідкісним фото з молодшою донькою і розкрила, в якій школі вона навчається

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова опублікувала світлину зі своєю молодшою донькою Алісою на лінійці в школі.

Зірка продемонструвала образ Аліси — довге темне волосся з яскравим акцентом на фіолетові пасма, біла сорочка, картата спідниця та класичний чорний рюкзак.

Полякова наголосила, що зараз фільмувати дітей можна тільки не демонструючи їхні обличчя задля їхньої ж безпеки. Проте це не перешкоджає привітанням, тому фани можуть написати їй у сторіз теплі слова та побажання для Аліси.

Донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

На фото співачка також засвітила заклад, в якому навчається дівчинка. Молодша донька артистки відвідує Британську міжнародну школу, яка працює в Україні від 1997 року та єдиною є членом Ради британських міжнародних шкіл COBIS.

