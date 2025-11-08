ТСН у соціальних мережах

Гламур
91
1 хв

Оля Полякова показала, як пережила жахливий ворожий обстріл Києва: "Тут страшно"

Співачка показала, як рятувалася під час ракетного обстрілу столиці.

Віра Хмельницька
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова пережила ніч масованої атаки РФ по Україні та змушена була ховатися від небезпеки.

Так, знаменитість спочатку розповіла підписникам в Instagram-сториз про неприємний інцидент. Виявляється, у квартирі зірки прорвало батареї, і артистка опинилася у сльозах через аварійну ситуацію. Згодом Полякова повідомила, що аварійна служба швидко впоралася з проблемою.

Після цього співачка показала, де проводила ніч під час чергової ворожої атаки. Виконавиця розповіла, що їй довелося спускатися з п’ятого поверху своєї квартири.

«Ну що, пупсики, щоб ви розуміли — я у себе в підвалі. У мене тут матраци на підлозі. Тут трошки страшно, але я думаю, що на п’ятому поверсі страшніше. Всім нам здоров’я», — розповіла Полякова.

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка подякувала підписникам за підтримку та поради, закликавши берегти здоров’я та залишатися обережними під час атак. Варто зазначити, що під час обстрілу російські війська застосували понад 45 ракет та близько 300 дронів-камікадзе, що спричинило аварійні відключення електроенергії в різних регіонах України.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відреагувала на звинувачення щодо своєї «дружби» з путіністом Філіпом Кіркоровим і шокувала фанів, оприлюднивши його особистий номер. Артистка також пояснила, як остаточно порвала всі контакти з пропагандистським виконавцем.

91
