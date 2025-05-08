Оля Полякова показала себе із зайвою вагою і розкрила, як схудла на 22 кілограми

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова показала, який вигляд мала із зайвою вагою, і розсекретила, як схудла на 22 кілограми.

Знаменитість набрала вагу після другої вагітності. Зокрема, артистка годувала доньку грудьми. Разом із тим, вона сама гарно їла, аби в неї було молоко. Після того, як співачка завершила грудне вигодовування, вона зрозуміла, що набрала 22 кілограми.

Лише за тиждень Оля Полякова схуднула на 12 кіло, однак 10 зайвих ще залишалося. Співачка на проєкті "Терапія красою" говорить, робила різні процедури, займалася спортом і щодня ходила в душ Шарко. Виконавиця зізнається, що худнула доволі тривалий час. Зокрема, їй знадобилося три роки, аби повернути свою форму. Щоправда, Оля Полякова запевнила, що, попри зайві 10 кіло, була стрункою.

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Оля Полякова / © скриншот з відео

"Я народила Алісу і почала її годувати. І щось сталося, я почала набирати вагу. Ну треба сказати про те, що я почала їсти печиво з молоком. Набиралося в мене не лише молоко, а й жир. Короче, набрала 22 кілограми. Коли я вирішила припинити годувати - за перший тиждень скинула 12 кілограмів. Ну і тих 10 кіло мені треба було скинути. Я робила процедури, спорт, душ Шарко. Скажу чесно, я дуже повільно худла. Якщо подивитися мої перші кліпи після народження, я там була не пишка, але дебела. Мене було 67 кіло, це було нормально для мого зросту. Я потроху і років за три прийшла в норму", - говорить співачка.

Оля Полякова / © скриншот з відео

Наразі Оля Полякова має неабияк струнку фігуру. Виконавиця запевняє, що в їжі себе не обмежує, щоправда, їсть маленькими порціями. Також артистка регулярно займається спортом, ходить до бані, на масажі та користується скрабами.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова підколола співачку Тіну Кароль та спародіювала її аштанга-пози. Артистка вже відповіла колезі.