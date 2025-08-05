Оля Полякова показалася з мамою-красунею та привітала її з важливим святом

Оля Полякова з мамою / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова вперше за тривалий час показалася з мамою-красунею.

Знімками з рідною людиною виконавиця поділилася не просто так. Річ у тім, що в мами артистки важливе свято. Світлана Іванівна 5 серпня зустрічає свій день народження. Тож, Оля Полякову публічно привітала маму зі святом. Артистка зазначила, що рідна людина щодня її надихає. Виконавиця бере з мами багато в чому приклад. Співачка говорить, що в Світлани Іванівна є особливість – вона робить всіх щасливими довкола.

Мама Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

"Вітаю тебе з днем народження! Сьогодні (5 серпня – прим. ред.) — твій день, але насправді кожен день, дивлячись на тебе, я надихаюсь. Надихаюсь твоєю силою, енергією, світлом у погляді, здатністю радіти життю, усміхатися і бути щасливою. І саме цим ти робиш щасливими всіх довкола", - говорить артистка.

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Оля Полякова з мамою / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова поділилася, що неабияк захоплюється своєю мамою. Також артистка відмітила, що Світлана Іванівна передала чудові гени як і їй, так і онучкам. Співачка безмежно вдячна за життя, за ту любов, яку рідна людина їй дарує, і за те, що саме вона її мама.

Оля Полякова з мамою / © instagram.com/polyakovamusic

"Твій вік не вимірюється цифрами — він вимірюється енергією, любов'ю, щедрістю душі. Я захоплююся тобою. І я безмежно щаслива, що саме ти — моя мама. Мама, яка передала мені найкращі гени, які я змогла передати далі — своїм чудовим донькам. Дякую тобі за життя. Дякую за любов. Дякую за все, що в мені — від тебе. З любов'ю і безмежною вдячністю — твоя донька", - підсумувала артистка.

Мама Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська святкувала день народження. Виконавиця вже показала, як коханий разом із доньками вітав її з 50-річчям.