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Оля Полякова потрапила в аварію та у сльозах показала наслідки: "Я розбила ніс"
Артистка показала свій нелегкий шлях на перший у своєму житті Каннський кінофестиваль.
Українська співачка Оля Полякова вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль.
Подорож вийшла насиченою — не обійшлося без пригод. У своєму фотоблогу Полякова розповіла, що наносила макіяж просто в літаку, а перед виходом на доріжку у дорозі розбила ніс. Зокрема, сталося це під час аварії, подробиці якої зірка не стала розсекречувати.
Та, на щастя, все обійшлося. І через шалений темп часу на перевдягання не залишилось, тому сукню довелося одягати просто на паркуванні. Та жодні труднощі не завадили артистці з’явитися на червоній доріжці стильно та впевнено.
"Як я готуюся до першої в житті доріжки на Каннському кінофестивалі… Я щойно потрапила в аварію та розбила ніс. Але я замазала свою кров на носі й переодягнулася на парковці. І з такими перепитіями перший раз в житті потрапила на головний європейський хідник. Навіть покоцаний ніс мене не зупинив", - розповіла виконавиця.
До слова, зібрати всі погляди папараці зірка вирішила за допомогою ніжно-рожевої сукні від українського бренду KEL, яку було створено для неї вручну. Образ вийшов вишуканим і справді незабутнім.
Нагадаємо, нещодавно акторка Антоніна Хижняк різко розкритикувала український серіал, який був присутній на Каннському кінофестивалі й пояснила чому.