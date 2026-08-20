Оля Полякова потрапила в аварію з донькою: Машу забрала "швидка", а на співачку накинувся чоловік

Оля Полякова потрапила в аварію з донькою

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Українська співачка Оля Полякова потрапила в серйозну ДТП разом із донькою Машею.

Після зіткнення автомобіль артистки опинився в кюветі, а дівчині знадобилася допомога медиків через травму носа. Про аварію на шляху до Одеси виконавиця розповіла ввечері 19 серпня у своїх Instagram-сториз та показала наслідки інциденту.

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За словами Полякової, вони з донькою їхали автомобілем, коли в їхню машину врізався інший транспортний засіб. Від удару авто з’їхало з дороги та опинилося в кюветі.

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«Ми потрапили в аварію. Маша зламала нос. Хтось в нас врізався. Ми злетіли в кювет», — заявила співачка.

ДТП за участі Олі та Маші Полякових / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Одразу після аварії артистка записала відео з місця інциденту. На кадрах вона була разом із Машею та повідомила, що донька травмувала ніс і зуб. Згодом співачка показала, що на місці ДТП працюють правоохоронці. Маші знадобилася медична допомога — дівчину забрали до лікарні на кареті швидкої.

Оля та Маша Полякові / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова з медиком / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова також опублікувала кадри, на яких видно травмований ніс доньки. Водночас сама артистка після аварії вирішила розібратися в обставинах події та з’ясувати, який автомобіль спричинив зіткнення. За словами співачки, вона побачила неподалік машину з серйозними пошкодженнями передньої частини. Автомобіль мав розбиті фари та бампер.

Під час фіксації на камеру ДТП Полякова помітила чоловіка, який перебував поруч із пошкодженим авто та розмовляв телефоном. Артистка припустила, що саме він міг перебувати за кермом під час зіткнення, і почала з’ясовувати з ним стосунки.

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Співачка намагалася знімати чоловіка на телефон і вимагала, щоб той пояснив, що сталося. У відповідь він вибив смартфон із її рук. Полякова емоційно відреагувала на ситуацію та закликала присутніх фіксувати те, що відбувається.

ДТП за участі Олі та Маші Полякових / © instagram.com/polyakovamusic

ДТП за участі Олі та Маші Полякових / © instagram.com/polyakovamusic

ДТП за участі Олі та Маші Полякових / © instagram.com/polyakovamusic

При цьому сама артистка зазначила, що, за попередньою інформацією, за кермом автомобіля, який міг спричинити аварію, перебувала жінка. За її словами, машина могла здійснювати розворот посеред дороги, після чого автомобілі зіткнулися, а авто Полякової опинилося в кюветі.

Наразі остаточні обставини ДТП з Олею Поляковою та її донькою мають встановити правоохоронці. Також належить з’ясувати, хто саме перебував за кермом другого автомобіля та що стало причиною аварії. Обставини конфлікту між співачкою та чоловіком, якого вона звинуватила у причетності до ДТП, також потребують окремого з’ясування.

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