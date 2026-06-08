Оля Полякова потрапила в гучний скандал: чому співачку звинуватили в богохульстві і її реакція

Оля Полякова

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Довкола української співачки Олі Полякової розгорівся гучний скандал.

Виконавиця випустила новий кліп на пісню «Не на часі», який викликав шквал обговорень. Особливо у Мережі не оцінили певні кадри, де артиста зображена в терновому вінку на тлі хреста, тим самим демонструючи «розп’яття». Пропонуємо дізнатися, чому виник скандал, через що обурились користувачі та що каже сама співачка.

Чому довкола Олі Полякової розгорівся гучний скандал

Днями виконавиця представила нову пісню, яка отримала назву «Не на часі». Композиція вийшла у світ від нового проєкту артистки TheNogi, де вона виступає під псевдонімом Ізольда Рот. Разом із треком Оля Полякова випустила й кліп, який є доволі провокативним.

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Кадр із нового кліпу Олі Полякової

Зокрема, у тексті пісні є присутня лайка, а в самому відео є доволі пікантні кадри з артисткою. Проте не це обурило користувачів. Зокрема, наприкінці кліпу Оля Полякова постає з терновим вінком на голові та на тлі хреста. Це все нагадує «розп’яття». Тож, виконавицю почали звинувачувати в богохульстві та образі почуттів вірян.

Що кажуть про новий кліп Олі Полякової у Мережі

У Мережі різко засудили дії артистки. Зокрема, Олю Полякову критикували і в коментарях під кліпом, і в Threads, і в Facebook. Виконавицю звинувачували в богохульстві і в висміюванні Бога та символів християнства.

Оля Полякова

Якщо для того, щоб донести свою думку, потрібно використати розп’яття Христа, матюки та оголеність в одному кадрі, то проблема вже не в нестачі бюджету чи творчості. Але тут навіть не про творчість, а про «обов’язково артистові потрібно висміяти символи християнства».

Сцена з розп’яттям для нас, українців, неприйнятна так само, якби ви вирішили потоптати наш прапор. Це ображає нас! Для таких вчинків ніколи не буде «на часі»

Я ніколи не хейтила когось, та й Олю також. Почала слухати пісню, вогонь, зайшла пісня, топ! Але коли дійшло до сцени з Христом, то був шок! Я вважаю, що цей кліп не можна залишати на просторах Інтернету!

Це просто дно! В Україні, згідно офіційної статистики, більшість населення — християни. А ви собі дозволяєте отак знущатися над тим, що для більшості — святе!

Обурені користувачі переконані, що новий кліп Олі Полякової має бути видалений, оскільки в ньому є неприпустимі сцени, що ображають вірян.

Як Оля Полякова реагує на скандал

Утім, сама Оля Полякова не погоджується зі звинуваченнями в богохульстві. Артистка заявила, що образи в кліпі є художньою інтерпретацією християнських сенсів, а не спробою образити вірян.

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Реакція Олі Полякової на скандал

«Християнська етика прекрасна тим, що має велику культуру сенсів. Як носії цих сенсів і як творці ми постійно працюємо з ними, надаючи їм нове дихання та інтерпретації», — пояснила співачка.

За словами Полякової, у відеороботі образ Христа використовується як символ людини, яка протистоїть осуду натовпу та відстоює власні переконання. Артистка також зазначила, що кліп покликаний спонукати глядачів до самоаналізу, а не провокувати образу релігійних почуттів.

«І в кліпі „Не на часі“ образ лишень підсвічує саме вас, що розгледіли Ісуса, але не розгледіли себе, про що й пишете у коментарях», — підсумував співачка.

Нагадаємо, нещодавно співака Івана Люленова теж звинувачували в богохульстві. Артист, коли презентував нову пісню, одягнувся священником та розливав напої з «іконами».

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