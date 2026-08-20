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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1172
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Оля Полякова потрапила в жахливу ДТП: ЗМІ розкрили, де насправді сталась аварія

Низка факторів вказує на те, що ДТП за участю Олі Полякової сталося не в Україні.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Оля Полякова

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Стало відомо, де відбулась жахлива аварія, в яку потрапила українська співачка Оля Полякова разом зі своєю 21-річною донькою Машею.

Аварія відбулась увечері 19 серпня, коли виконавиця прямувала до Одеси, де в неї 20 серпня мав відбутися концерт. Однак ДТП сталась не на території Одеської області. Про це виданню Oboz.ua повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

Ба більше, вочевидь, аварія взагалі сталась не на території України. Ймовірно, Оля Полякова потрапила в ДТП у Молдові. На це вказує низка факторів. Зокрема, коли доньку артистки з травмою носа забирали до лікарні, то в медиків на формі можна помітити символіку Національного центру долікарняної екстреної медичної допомоги Молдови.

Донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, коли Оля Полякова показувала її авто, яке внаслідок ДТП злетіло в кювет, то номерні знаки були молдавського зразка. Також на деяких кадрах виконавиця тримала в руках закордонний паспорт.

Що відомо про ДТП Олі Полякової та її доньки

Ввечері, 19 серпня, Оля Полякова у фотоблогу повідомила, що потрапила в ДТП разом із донькою Машею. В авто, в якому їхала виконавиця, врізалось інше. Від удару машина артистки з’їхала з дороги та злетіла в кювет.

Оля Полякова потрапила в ДТП / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова потрапила в ДТП / © instagram.com/polyakovamusic

На жаль, донька Олі Полякової травмувалась — у Маші зламаний ніс. Дівчину забрали до лікарні, аби надати медичну допомогу. Тим часом сама виконавиця все фіксувала на камеру. Наразі всі обставини інциденту мають встановити правоохоронці.

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