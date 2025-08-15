ТСН у соціальних мережах

Оля Полякова пожалілася на складний характер в 13-річної доньки: "Це дуже боляче"

Оля Полякова висловилася про перехідний вік у доньок. Виконавиця зізнається, що зі старшою Машею їй було куди простіше.

Віра Хмельницька
Оля Полякова з донькою Алісою

Оля Полякова з донькою Алісою / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова пожалілася на складний характер у 13-річної доньки Аліси.

У виконавиці є двоє дітей. 20-річна Маша вже доросла. Тим не менш, артистка пригадує, як у доньки був перехідний вік, то їй було куди простіше. Нині ж такий період переживає й 13-річна Аліса. Оля Полякова в коментарі "Люкс ФМ" зізнається, що молодша донька дуже жорстко сепарується від неї, а іноді навіть робить боляче. Однак співачка переконана, що це лише період, який потрібно просто пережити.

"З Машею простіше. З Алісою тяжко, особливо зараз. З нею дуже класно було в дитинстві: вона була моя, мамина. Але зараз це зовсім інша людина. Іноді це дуже боляче, тому що вона сепарується й робить це жорстко. Неприємна історія, але треба її пережити", - прокоментувала артистка.

Доньки Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Доньки Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, Оля Полякова виховує двох доньок. Старша Маша наразі проживає та навчається в США, де вже навіть встигла вийти заміж. Тим часом Аліса ходить до школи. Раніше вона теж проживала за кордоном, але, попри війну, захотіла повернутися до України.

