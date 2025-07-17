Оля Полякова прокоментувала весілля 20-річної доньки з іноземцем у США

Оля Полякова та її донька Маша з чоловіком

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Українська співачка Оля Полякова прокоментувала весілля старшої доньки з іноземцем.

Так, у житті 20-річної Маші сталися кардинальні зміни. Дівчина офіційно вийшла заміж. Чоловіком доньки Олі Полякової став іноземець Еден Пассареллі, а особливу подію вони відсвяткували в США.

Виконавиця вже відреагувала на зміни в особистому житті Маші. Співачка опублікувала в Instagram-stories фото щасливих молодят, на якому вони демонструють обручки. Оля Полякова привітала новоспечене подружжя, благословила шлюб доньки та побажала закоханим безмежного щастя. Також артистка дала зрозуміти, що позитивно ставиться до вибору Маші, адже зазначила, що в неї тепер ще й з'явився "синочок".

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Оля Полякова відреагувала на заміжжя старшої доньки / © instagram.com/polyakovamusic

"Вітаю! Моя киця! Будьте щасливі! Ну що, в мене "синочок" тепер", - поділилася радісною новиною виконавиця.

Зазначимо, Маша Полякова 17 липня оголосила про заміжжя. Донька артистки уклала шлюб в США, куди вона поїхала на навчання, а й де знайшла свою долю. Чоловіком блогерки став іноземець Еден Пассареллі. Коли почалися їхні стосунки – достеменно невідомо. Маша їх розсекретила лише на початку липня, коли бойфренд освідчився їй.