Оля Полякова просить змінити правила нацвідбору на "Євробачення" і пригрозила судом

Артистка не погоджується з умовами участі в конкурсі та готова захищати свою позицію.

Оля Полякова

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова звернулася до організаторів нацвідбору на "Євробачення" з вимогою переглянути правила конкурсу.

За словами артистки, умови участі в конкурсі не адаптовані до реалій сьогодення та не враховують особливості підготовки артистів. Справа в тому, що правила "Євробачення" передбачають участь лише тих артистів, які не їздили до Росії після 2014 року. Таку ситуацію спричинив скандал з одіозною Maruv, яка перемогла на нацвідборі 2019 року.

У своєму дописі в Instagram Полякова опублікувала лист, адресатом якого є Микола Чернотицький, голова правління "Суспільного". У зверненні співачка підкреслює, що живе і працює в Україні все життя, підтримує українську культуру, організовує концерти та благодійні проєкти, а також сплачує податки, частина яких фінансує "Суспільне". Тому вона вважає, що артисти, які чесно працюють у державі, мають право на рівні умови участі в конкурсах.

"Я щиро вірю в чесний, сучасний і європейський відбір. Але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності", — написала Полякова у соцмережах.

Лист Олі Полякової до Миколі Чернотицькому / © instagram.com/polyakovamusic

Лист Олі Полякової до Миколі Чернотицькому / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка підкреслила, що кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, має право на рівні умови участі та можливість представити країну на міжнародній сцені. У разі відмови змінювати правила артистка погрожує йти до суду відстоювати свої прави. Організатори поки не коментують звернення артистки, однак у соцмережах вже активно обговорюють її позицію та можливі наслідки для цьогорічного нацвідбору.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Оля Полякова готується взяти участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

