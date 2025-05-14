ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
11k
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова пригадала, як хильнула і написала Ані Лорак: "Курка, ще й ноги короткі"

Виконавиця зізналася, що не жалкує про свій коментар і написала зрадниці правду.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Оля Полякова і Ані Лорак

Оля Полякова і Ані Лорак

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла, кому з медійних особистостей може написати, коли трохи хильне. Однією з таких виявилася зрадниця Ані Лорак

Відома артистка Оля Полякова під час шоу "Дорослі дівчата" в Києві розповіла цікаву історію. На запитання журналістки ТСН.ua про те, чи були у Олі ситуації, коли вона писала комусь з колег напідпитку, співачка пригадала кумедний випадок, який стався з нею кілька років тому. 

Оля Полякова під час концерту "Дорослих дівчат" в Києві

Оля Полякова під час концерту "Дорослих дівчат" в Києві

"Дуже смішна історія про Ані Лорак. Історія була ще до великої війни, коли вона вже "шл*шила" в Москві. Ми її якось цькували за це, але не так щоб сильно. І ось вона в черговий раз приїхала до Одеси в якийсь клуб. І мені мій директор Артем скидає відео з її виступу. Я дивлюся і починаю писати: "Боже, що це за костюми? З якого вони секондгенду? Танцювати не вміє. Співає ніяк. Курка, ще й ноги короткі". Ну і відправляю, думаючи, що це я написала своєму директору. Потім він мені телефонує і каже, що з ним зв'язався адміністратор Ані Лорак, з єдиним питанням: "Акаунт Олі зламали?" І тут я розумію, що відправила своє повідомлення Ані Лорак. Але я правду писала. До речі, після цього вона мене заблокувала", — розповіла Оля в коментарі ТСН.ua під час шоу в Києві.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабної війни рф проти України співачка-зрадниця Ані Лорак жила і працювала в Росії. Зараз вона продовжує свою діяльність у країні-агресорці.

Маша Ефросиніна і Оля Полякова під час концерту "Дорослих дівчат" в Києві

Маша Ефросиніна і Оля Полякова під час концерту "Дорослих дівчат" в Києві

До слова, в цьому ж таки концерті "Дорослих дівчат" Маша Єфросиніна також була достатньо відвертою і жорстко прокоментувала скандальне інтерв'ю Фреймут, звинувативши її в брехні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie