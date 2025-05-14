Оля Полякова пригадала, як хильнула і написала Ані Лорак: "Курка, ще й ноги короткі"

Оля Полякова і Ані Лорак

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Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла, кому з медійних особистостей може написати, коли трохи хильне. Однією з таких виявилася зрадниця Ані Лорак.

Відома артистка Оля Полякова під час шоу "Дорослі дівчата" в Києві розповіла цікаву історію. На запитання журналістки ТСН.ua про те, чи були у Олі ситуації, коли вона писала комусь з колег напідпитку, співачка пригадала кумедний випадок, який стався з нею кілька років тому.

Оля Полякова під час концерту "Дорослих дівчат" в Києві

"Дуже смішна історія про Ані Лорак. Історія була ще до великої війни, коли вона вже "шл*шила" в Москві. Ми її якось цькували за це, але не так щоб сильно. І ось вона в черговий раз приїхала до Одеси в якийсь клуб. І мені мій директор Артем скидає відео з її виступу. Я дивлюся і починаю писати: "Боже, що це за костюми? З якого вони секондгенду? Танцювати не вміє. Співає ніяк. Курка, ще й ноги короткі". Ну і відправляю, думаючи, що це я написала своєму директору. Потім він мені телефонує і каже, що з ним зв'язався адміністратор Ані Лорак, з єдиним питанням: "Акаунт Олі зламали?" І тут я розумію, що відправила своє повідомлення Ані Лорак. Але я правду писала. До речі, після цього вона мене заблокувала", — розповіла Оля в коментарі ТСН.ua під час шоу в Києві.

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Нагадаємо, ще до початку повномасштабної війни рф проти України співачка-зрадниця Ані Лорак жила і працювала в Росії. Зараз вона продовжує свою діяльність у країні-агресорці.

Маша Ефросиніна і Оля Полякова під час концерту "Дорослих дівчат" в Києві

До слова, в цьому ж таки концерті "Дорослих дівчат" Маша Єфросиніна також була достатньо відвертою і жорстко прокоментувала скандальне інтерв'ю Фреймут, звинувативши її в брехні.