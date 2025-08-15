ТСН у соціальних мережах

Оля Полякова припинила давати старшій доньці гроші в США і пояснила чому

Оля Полякова не дає Маші кишенькових грошей. Артистка пояснила, через що так сталося.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова зі старшою донькою

Оля Полякова зі старшою донькою / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова припинила давати гроші старшій доньці, яка зараз живе в США, та пояснила чому.

Виконавиця вважає, що дітей обов'язково потрібно фінансово підтримувати. Однак, на думку артистки, це повинно тривати до того моменту, поки вони не почнуть заробляти та забезпечувати себе самостійно.

Оля Полякова в інтерв'ю "Люкс ФМ" говорить, що підтримувала Машу фінансово. Однак нині артистка припинила давати їй гроші. Співачка зазначила, що Маша вже вийшла заміж, тож фінансові обов'язки має виконувати її чоловік.

Оля Полякова та її донька з чоловіком

Оля Полякова та її донька з чоловіком

"Звісно, треба давати, підтримувати, доки вони не стануть на ноги й не почнуть заробляти. Думаю, що хлопців треба раніше сепарувати. Моя Маша поїхала в 16, і, звісно, що я їй оплачую навчання, житло тощо. Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має – тому до побачення", - поділилася артистка.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про складний характер у 13-річної доньки. В Аліси зараз перехідний вік.

