Оля Полякова публічно поглузувала зі свого чоловіка на концерті

Оля Полякова

Просто зі сцени співачка Оля Полякова, не посоромившись, публічно висміяла свого чоловіка Вадима Буряковського після його скандального інтерв’ю Дмитру Гордону.

Історія отримала нове продовження вже не в соцмережах, а просто зі сцени. Під час концерту в Дніпрі публіка почала вигукувати ім’я чоловіка артистки. Полякова не проігнорувала реакцію залу й одразу перехопила ініціативу. Вона вирішила відповісти у своєму фірмовому іронічному стилі. І цього разу не стримувала сарказму. Атмосфера миттєво стала ще більш емоційною.

«Тримайте чоловіків вдома. Закрийте на замок і тримайте вдома. Бо іноді, знаєте, мій Вадік — це як, знаєте, як наче в баби в льоху стояв компот, він перекис, і в якийсь день вистрелив. Хтось не бачив цього інтерв’ю, не розуміє про що йдеться, але хто бачив…», — сказала Полякова під час концерту.

Дата публікації 13:38, 30.03.26

Раніше співачка вже дистанціювалася від слів обранця, наголошуючи, що має власну позицію. Вона дала зрозуміти: особисті думки її чоловіка — не її голос. І навіть у публічному просторі вона не боїться це підкреслити.

«Я не поділяю цієї думки», — коротко прокоментувала вона ситуацію раніше у Мережі.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Полякової позалицявся до Лесі Нікітюк. Реакція співачки насмішила Мережу.