Оля Полякова розкрила бажану професію 15-річної доньки та де вона навчатиметься: "Дуже відомий виш"

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова розкрила майбутню професію молодшої доньки Аліси та її амбітні плани на навчання.

За словами артистки, 15-річна донька нині здобуває шкільну освіту дистанційно, а паралельно серйозно захоплюється кіньми. Ба більше, Аліса вже знає, до якого закладу хоче вступати після завершення 11 класу.

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Йдеться про Hartpury University у графстві Глостершир. Це британський навчальний заклад, який спеціалізується, зокрема, на напрямах, пов’язаних зі спортом, ветеринарією та кінною індустрією.

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«Вона взагалі вчиться онлайн. Займається дуже активно кінним спортом. Уже обрала виш, куди піде після 11 класу. Це Hartpury — дуже відомий британський виш, де навчаються спортсмени, ветеринари, берейтори і всі, хто працює у сфері кінного спорту. Вона хоче бути берейтором», — розповіла артистка в інтерв’ю blik.ua.

Молодша донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Вибір Аліси не випадковий. Кінний спорт давно є важливою частиною її життя, а тепер захоплення поступово перетворюється на ціль. Берейтор — це спеціаліст із підготовки та тренування коней, який працює над їхніми навичками й поведінкою для верхової їзди та спортивних дисциплін.

До слова, освітній шлях Аліси вже неодноразово змінювався. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина виїхала до Великої Британії та певний час навчалася там. Однак перебування далеко від рідних і друзів виявилося для неї надскладним випробуванням, тож Аліса сама попросилася повернутися додому.

2024 року Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський підтримали рішення доньки, після чого вона знову почала навчатися у своїй школі в Києві.

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До слова, на початку жовтня Аліса відсвяткувала 15-річчя. З нагоди дня народження Оля Полякова розповіла більше про молодшу доньку та чому з нею не виїжджає за кордон.

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