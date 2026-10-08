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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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3824
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Оля Полякова розкрила, як з чоловіком підготувала свій дім під Києвом до зими і чим закупилася

Зіркова родина заздалегідь подбала про заміський маєток.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Оля Полякова

Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як разом із чоловіком Вадимом Буряковським готує їхній заміський будинок до холодного сезону та чим забезпечує родину на випадок перебоїв з електроенергією.

Співачка багато років живе за містом, тож підготовка оселі до зими для її родини стала звичною частиною побуту. Особливо під час невтішних прогнозів під час великої війни. Так, цьогоріч подружжя, зокрема, завчасно оновило техніку, яка допомагає забезпечувати будинок електрикою.

В інтерв’ю blik.ua артистка розповіла, що родина традиційно запасається дровами, адже саме ними опалює будинок. Крім того, цього року вони придбали новий генератор.

Будинок Олі Полякової та її родини / © facebook.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової та її родини / © facebook.com/polyakovamusic

«У нас усе є. Ми закуповуємо дрова, палимо дровами. Цього року купили новий генератор», — розповіла співачка.

За словами Полякової, усі технічні моменти у родині переважно бере на себе її чоловік. Сама артистка зізнається, що навіть не знає деталей щодо нового обладнання.

«Я навіть не знаю, який генератор — дизельний чи якийсь інший. Цим чоловік займається. Головне, щоб я приїхала, а там було тепло і затишно. І над головою нічого не летіло», — зазначила Оля.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповіла про незвичний вибір професії її 15-річної доньки — де навчатиметься Аліса після закінчення 11 класу. Зірка згодилася відправити дівчину до престижного вишу.

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