Оля Полякова розлютилася після перевірки на кордоні та зробила гучну заяву в Мережі

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на ставлення поляків до українців і розповіла про неприємний інцидент під час перетину кордону до Польщі.

Артистка поділилася враженнями від поїздки у своїх Instagram-історіях. За її словами, вона прямувала до Лондона транзитом через Польщу. Однак дорога запам’яталася співачці не подорожжю, а конфліктною ситуацією на кордоні. Вона каже, що перевірка була надто жорсткою: її валізу повністю перевернули, а особисті речі ретельно переглянули.

«Хочу пожалітися, мене розпирає. Поляки до нас так погано ставляться. І дуже по-іншому відносяться до іноземців. Сьогодні вночі перевернули всю мою валізу. Щось шукали, рилися, в особистих речах теж копирсалися. До того ще й грубо розмовляли», — поділилася співачка.

Полякова також зазначила, що спілкування з прикордонниками було доволі різким і напруженим. За її словами, вона ледь стримала емоції під час перевірки. Найбільше артистку обурило те, що, як вона стверджує, до пасажирів із європейськими паспортами ставилися значно м’якше.

«Фото, документи, покажи, розкрий. Був якийсь кошмар. Ледь стрималася. Тільки антидепресант мені допоміг не розізлитися і не розгризти їм пів обличчя», — додала вона.

