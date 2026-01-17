Оля Полякова розповіла про зятя-іноземця в Україні й коштовний подарунок від тестя: "Він здивований"

Оля Полякова з чоловіком, донькою та зятем

Українська співачка Оля Полякова поділилася подробицями знайомства свого іноземного зятя з Україною та зізналася, яке враження країна справила на чоловіка її доньки.

Цього року 20-річна донька зірки Маша вперше приїхала на Батьківщину разом зі своїм чоловіком — американцем Еденом Пассареллі. Для нього ця поїздка стала можливістю познайомитися з родиною дружини. Подружжя разом із Поляковою провело час у Карпатах, де зять зміг на власні очі побачити зимову Україну й залишився під неабиякими емоціями.

«Ми їздили разом відпочивати. Боже, він дякує за все! Йому страшенно сподобалася Україна. Він вражений стійкістю наших людей і тим, як ми тримаємося під час війни», — поділилася Оля в інтерв’ю «Viva!».

Донька Олі Полякової з чоловіком у Карпатах / © instagram.com/mashapolyakova

Не залишився осторонь і чоловік артистки Вадим Буряковський, який уже встиг особисто познайомити с я із зятем. З нагоди зустрічі він зробив Едену розкішний подарунок — теплий верхній одяг від коштовного бренду. Артистка зазначила, що її зять сам походить із заможної родини — батько Едена володіє одним із найбільших лейблів звукозапису у США. Втім, навіть попри це американець був здивований рівнем життя в Україні.

«Чоловік подарував Едену замшевий пуховик від Yves Saint Laurent. Хлопчик радий, хоча він і сам не з бідної родини. У його батька — другий за величиною лейбл звукозапису у США. І при цьому він дуже здивований рівнем життя в Україні, саме серед звичайних людей. За багатьма параметрами українці живуть краще, ніж американці. Я не маю на увазі середній клас, говорю про простих людей. В Америці вони часто не мають власного дому й живуть дуже скромно. А в Україні люди зазвичай мають будинок або квартиру, город, якісь заощадження та досить незалежні», — зазначила співачка.

Родина Олі Полякової та її зять-іноземець

Після заміжжя доньки Полякову дедалі частіше запитують про онуків. Зірка зізнається, що ставиться до цього питання спокійно й без тиску, хоча вважає, що в 20 років її доньці ще «дитина не потрібна».

«До статусу бабусі я навіть більше готова, ніж колись була готова до статусу мами дорослих дітей, тому що я навчилася ставитися до життя легше. Статус бабусі точно не змусить мене сісти й в’язати шкарпетки, забути про себе. Я не перестану носити короткі спідниці й провокувати напівголими чи зовсім голими образами», — запевняє артистка.

Нагадаємо, 17 січня Оля Поялкова святкує 47-річчя. З нагоди дня народження вона повністю роздяглася для фото й блиснула підтягнутим голим тілом.