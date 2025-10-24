ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Оля Полякова розсекретила, як заробляє кошти чоловік її 20-річної доньки: "У нього гарна сім'я"

Коханий Маші Полякової працює на трьох роботах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Оля Полякова з донькою та зятем

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно прокоментувала відмову "Суспільного" змінювати правила нацвідбору, розсекретила, як заробляє кошти її зять – чоловік старшої доньки.

Влітку блогерка Маша Полякова вийшла заміж. Чоловіком старшої доньки артистки став іноземець Еден Пассареллі. Оля Полякова на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що схвалила вибір Маші. Зокрема, її зять із хорошої родини. У батька Едена був другий за величиною рекорд-лейбл в Америці. Сам чоловік Маші теж заробляє власні кошти. Він працює одразу на трьох роботах.

"Тут я схвалила вибір. Гарний хлопець, працює на трьох роботах: басист, на вихідних готує в ресторані. У нього гарна єврейська сім'я. Батько за походженням італієць, мама – ізраїльтянка. У батька був другий за величиною рекорд-лейбл в Америці. Я подумала, що який чудовий хлопчина", - поділилась співачка.

Оля Полякова з донькою та зятем

Зазначимо, влітку Маша Полякова вийшла заміж за іноземця. Парочка вже навіть встигла укласти шлюб в США. Щоправда, весілля вони не грали. Маша зізнавалась, що планує організувати пише свято в Європі.  Тим часом Оля Полякова говорить, що не буде оплачувати весілля доньки. Артистка пояснила, чому приняла таке рішення.

