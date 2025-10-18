- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1146
- Час на прочитання
- 1 хв
Оля Полякова розсекретила справжнє прізвище старшої доньки, яке приховувала понад 20 років
Артистка розповіла, чи змінювала прізвище Маша Полякова після заміжжя.
Українська співачка Оля Полякова здивувала, яке прізвище насправді має її старша донька Маша.
Старша дитина артистки, 20-річна Маша, насправді має не мамине, а батькове прізвище — Буряковська. Про це артистка вперше розповіла шоу "Дорослі дівчата". Попри те, що в соцмережах дівчина відома як Маша Полякова, і саме так її зазвичай називають у публічному просторі, за документами вона носить прізвище свого батька, українського бізнесмена Вадима Буряковського.
Це з’ясувалося, коли телеведуча Маша Єфросиніна та співачка заговорили про заміжжя 20-річної Марії у США. На запитання ведучої, чи змінювала донька прізвище після весілля, співачка відповіла заперечно: "Хто таке прізвище змінює? Тим більше, що вона Буряковська", — зізналася Полякова.
Єфросиніна здивувалася, адже в Instagram дівчина представлена як Маша Полякова. На це співачка лише розвела руками, підтвердивши, що це сценічне ім’я, а не справжнє.
Варто зазначити, що зараз Маша Полякова переживає у США. 20-річна дівчина займається музикою та навчається у престижному коледжі Берклі. Влітку 2025 року знаменитість вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова поділилася, з чого складається її дохід у США. Дівчина чесно розповіла, чи допомагають їй фінансово батьки та чоловік.