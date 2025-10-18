Оля Полякова розсекретила справжнє прізвище старшої доньки, яке приховувала понад 20 років

Оля Полякова з донькою Машею

Українська співачка Оля Полякова здивувала, яке прізвище насправді має її старша донька Маша.

Старша дитина артистки, 20-річна Маша, насправді має не мамине, а батькове прізвище — Буряковська. Про це артистка вперше розповіла шоу "Дорослі дівчата". Попри те, що в соцмережах дівчина відома як Маша Полякова, і саме так її зазвичай називають у публічному просторі, за документами вона носить прізвище свого батька, українського бізнесмена Вадима Буряковського.

Це з’ясувалося, коли телеведуча Маша Єфросиніна та співачка заговорили про заміжжя 20-річної Марії у США. На запитання ведучої, чи змінювала донька прізвище після весілля, співачка відповіла заперечно: "Хто таке прізвище змінює? Тим більше, що вона Буряковська", — зізналася Полякова.

Єфросиніна здивувалася, адже в Instagram дівчина представлена як Маша Полякова. На це співачка лише розвела руками, підтвердивши, що це сценічне ім’я, а не справжнє.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Варто зазначити, що зараз Маша Полякова переживає у США. 20-річна дівчина займається музикою та навчається у престижному коледжі Берклі. Влітку 2025 року знаменитість вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова поділилася, з чого складається її дохід у США. Дівчина чесно розповіла, чи допомагають їй фінансово батьки та чоловік.