Оля Полякова шокувала кадрами з-під крапельниці: "Зараз будуть струмом бити"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова здивувала прихильників відео з лікарні.

Артистка в Instagram сторіз опублікувала відео, на якому вона лежить у медичному закладі під крапельницею без мейкапу та звичного яскравого образу. Сама Оля ніяк не прокоментувала ситуацію, лише залишила кадри на обговорення фанів.

До слова, за декілька годин до крапельниці, співачка поширила, як медична працівниці виконує різноманітні маніпуляції з її горлом. Серед них була і довга трубка, яку артистка мала занурити собі до рота й електричні датчики, які були прикріплені до шиї Полякової.

Ймовірно, це були процедури для профілактики голосових зв’язок співачки. Незважаючи на те, що медичні заходи можуть бути цілком звичні для зірки, все ж вона пожалілася, що трубка була досить гарячою, а електроди ледве не вдарили її струмом.

"Зараз будуть струмом бити мої зв’язки. Все добре… Врубайте!" — пожартувала виконавиця.

На наступних кадрах Оля вже наспівувала мелодію, їй зовсім не заважали зовнішні обставини. Це і стало підтвердженням того, що процедури не несли шкоду її здоров’ю, а ситуація була цілком контрольованою.

Насамкінець, зірка поділилася відео, на якому вона відпочиває після маніпуляцій та смакує корисні смаколики, які підготували для неї — мед, чай та десерт.

