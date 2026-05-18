Оля Полякова стала The Nogi і розсекретила, про що тепер співатиме: "Вам може не сподобатися"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова неочікувано стала The Nogi і розсекретила, про що тепер співатиме.

Виконавиця у своєму Instagram розповіла, що створює новий музичний проєкт. Він отримав назву The Nogi. Співачка говорить, що її музика тепер частково зміниться. Виконавиця співатиме в жанрі, який вона називає «стервопоп».

Співачка зазначає, що була відвертою зі своїм слухачем і не стримувала себе. Проте в артистки теж є той бік, який вона тримала подалі від публіки. Отже, нарешті Оля Полякова вирішила показати всю себе. Співачка говорить, що її творчість буде про те, про що зазвичай мовчать, а якщо й відкриваються, то лише за зачиненими дверима в колі близьких.

«Я створила місце де ця частина мене нарешті говорить вголос. Вам може не сподобатись. Але вона така ж справжня як і будь-яка інша моя сторона. Хтось називає це тінню. Я кажу — це просто інша фарба. І час вимагає від нас бути відкритими з собою до кінця. Якщо вам це співзвучно — тоді я хочу показати вам свої The Nogi», — говорить артистка.

Що ж стосується звичайних пісень Олі Полякової, то поки вона бере паузу. Артистка чесно зізнається, що не знає, як далі розвивати цей напрям, тож, вирушає до Англії на пошуки себе.

Зазначимо, 17 травня відбулась презентація проєкту Олі Полякової — The Nogi. На YouTube-каналі «Наодинці з Гламуром» незабаром відбудеться прем’єра ексклюзивного випуску, що присвячений події, тож стежте та не пропускайте найцкавіші новини.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття спільного проєту «Дорослі дівчата». Знаменитості вже прокоментували своє рішення та пояснили, з чим воно пов’язане.

