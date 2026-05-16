Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили спільний проєкт: що сталося з "Дорослими дівчатами"

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © пресслужба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна оголосили про завершення спільного проєкту «Дорослі дівчата», підсумувавши понад п’ять років роботи над шоу, яке стало одним із найпомітніших жіночих медіапроєктів в Україні.

Зірки опублікували спільний допис під фото, де згадали старт проєкту 5,5 років тому. Тоді вони просто сіли перед камерою, щоб говорити з аудиторією відверто. З часом цей формат переріс у великий медіапроєкт, який став частиною життя мільйонів українок. У дописі вони підкреслили, що були з глядачами в різних емоційних станах — від радості до складних особистих моментів. І самі паралельно проходили цей шлях разом.

«Ми не могли тоді уявити собі, що станемо частиною життя мільйонів українок, але стали. Були з вами різними: щасливими, заплаканими, іноді розлюченими, але завжди — справжніми», — діляться знаменитості.

Фото з допису Олі Полякової та Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

У зверненні Полякова та Єфросиніна наголосили, що проєкт виконав свою головну місію — відкрив розмови про теми, які раніше в суспільстві замовчувалися. Саме це, за їхніми словами, і стало найважливішим результатом «Дорослих дівчат». Вони додали, що зараз відчувають завершеність цього етапу й вирішили поставити паузу в історії шоу.

«Ми підняли теми, про які раніше було не прийнято говорити вголос. Зараз ми відчули: проєкт виконав свою головну місію», — пишуть авторки.

Окремо вони відреагували на хвилю припущень у медіа, які намагалися знайти приховані конфлікти між ними. Артистка та ведуча наголосили, що жодного підтексту в рішенні немає, а їхні стосунки залишаються заснованими на повазі та дорослому діалозі. Вони також зазначили, що кожна з них продовжить власні проєкти, а спільна історія залишається важливою частиною їхнього досвіду.

«Звісно, ми бачимо всі ці заголовки та спроби знайти підтекст там, де його немає. Скажемо один раз: ми залишаємося дорослими жінками… і пишаємося тим, що нам завжди вистачало мудрості та поваги одна до одної», — діляться жінки.

У фіналі допису зірки повідомили, що готують для аудиторії прощальні подарунки — архівний випуск шоу та запис великого туру, який охопив 22 міста України. Також вони анонсували останню спільну зустріч із глядачами в Одесі 6 червня, назвавши її можливістю попрощатися з проєктом у живому форматі.

«На прощання ми підготували для вас два подарунки… А ще ми зустрічаємося з вами в Одесі 6 червня», — зазначають зірки.

