Оля Полякова у 14-річчя доньки показала її рідкісні фото та як вона імідж змінювала

Іменинниця не боїться експериментувати із зовнішністю.

Оля Полякова та її донька Аліса

Оля Полякова та її донька Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова поділилася рідкісними фото своєї молодшої доньки Аліси, яка 5 жовтня святкує своє 14-річчя.

Зіркова мама не лише опублікувала зворушливе привітання у фотоблогу, а й показала, як з роками змінювалася її донька. На архівних світлинах видно, що Аліса не раз експериментувала зі стилем — зокрема, фарбувала пасма волосся у синій колір і сміливо гралася з образами.

"Ти вже майже доросла, і я не перестаю дивуватися, якою самостійною, незламною, наполегливою та цілеспрямованою дівчиною ти виросла. З тобою я переконалася: дітей не можна "виховати" за якимось сценарієм, адже вони народжуються вже з власним характером і внутрішнім світлом", — привітала Оля.

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Артистка пригадала дитинство Аліси та як тоді усвідомила нову для себе істину — треба приймати, а не контролювати. Тож іменинниця зростала більш самостійною у своїх рішеннях, але водночас отримувала від батьків підтримку й турботу.

"Ще в три роки тобі було неможливо нав’язати свою думку. Ти сама обирала іграшки, пізніше — одяг, взуття, а сьогодні — свій шлях, свої мрії, свою майбутню професію. Усе — виключно власним серцем і переконанням. Це дивовижна якість, яка вчить мене, контролюючу маму, бути прийнятливою, довіряти тобі й підтримувати", — поділилася Полякова.

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Насамкінець співачка побажала Алісі безмежного щастя, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій: "Ти — прекрасна, розумна, сильна, красива. Ти для мене водночас і учень, і вчитель. Я щаслива, що можу йти поруч із тобою. Бажаю тобі безмежного щастя. Нехай Всесвіт щедро дарує тобі свої подарунки, нехай твоє здоров’я завжди буде міцним. Я точно знаю — у тебе все вдасться, бо твій характер і твоя сила — безцінні. Я люблю тебе всім серцем".

