Оля Полякова у бікіні зачарувала сталевим пресом й відповіла на чутки про схуднення на препаратах

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова поділилася приголомшливими кадрами з відпустки за кордоном.

Так, нещодавно артистка відсвяткувала 47-річчя. І вочевидь, одним із подарунків для себе стала подорож за кордон, аби перечекати негоду в Україні у теплій країні. Відтак зірка не втрималася та наробила спокусливих фото на території комплексу, де відпочиває. На знімках зірка блиснула своєю стрункою фігурою, довгими ногами та підкорила фанів сталевим пресом.

Водночас співачка повідомила, що на певний час стає своєрідною тренеркою для своїх прихильників. Разом із власним тренером Оля розробила програму для схуднення та активно рекламує її в соцмережах. Саме це й стало приводом для дискусій у коментарях.

Поки одні користувачі захоплювалися зовнішнім виглядом Полякової у 47 років, інші запідозрили зірку у використанні популярного препарату для діабетиків не за призначенням, який останнім часом часто згадують у контексті швидкого схуднення. На один із таких закидів Оля Полякова відповіла доволі різко та без зайвих натяків. Артистка пояснила, що ніколи не вдавалася до подібних методів і не бачить у цьому жодного сенсу.

«Я ніколи не була товста, нащо мені „Оземпік“? Я 30 років в одній вазі, ще не було жодних „Оземпіків“», — відповіла знаменитість.

