Оля Полякова у блискучій мінісукні полежала в снігу та заспівала про "Жінку Сніжинку"

Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова не залишила прихильників без приємних сюрпризів до Нового року.

Виконавиця випустила запальну пісню, під яку точно можна розважитися на свята. Композиція отримала назву "Жінка Сніжинка". Це новорічна прем'єра Олі Полякової, що приносить із собою відчуття свята, тепла й магії моменту. Легка танцювальна композиція створена автором Євгеном Тріпловим та продакшн-командою "Фабрика хітів", з якою Оля працює останній рік і разом готує альбом "Жінка з цікавим майбутнім".

У цій історії Новий рік стає метафорою оновлення: у ній є ніжний смуток, світла надія, любов і ностальгія за тим, що було важливим. "Жінка Сніжинка" нагадує, що справжнє диво народжується тоді, коли ми віримо в краще, живемо тут і зараз, тримаємося за руки й залишаємося одне для одного найбільшою цінністю.

Разом із піснею Оля Полякова представила яскравий кліп. На відео артистка змінила декілька образів та поставала перед глядачами в різних блискучих мінісукнях та зі сміливими зачісками. Оскільки у пісні йдеться про "Жінку Сніжинку", то виконавиця навіть полежала в снігу, звичайно ж, не справжньому, а штучному.

