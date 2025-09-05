Оля Полякова у костюмі злодійки викрала Єфросиніну й несподівано оголилася в кабріолеті

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова влаштувала справжній сюрприз для шанувальників. У новій відеороботі "Вкрала" вона неочікувано "викрала" свою подругу та колегу Машу Єфросиніну.

Так, у новому кліпі Полякова спочатку зіграла лиходійку у відповідному костюмі. Але згодом відео починає набувати інших фарб, коли у кадрі з'являється її колег з шоу "Дорослі Дівчата". У кадрі співачка разом із Машею Єфросиніною демонструють, як важливо вириватися з рутини та дозволяти собі насолоджуватися моментом. Атмосфера відео передає відчуття свободи, життєрадісності та дружньої близькості.

"Іноді нам обом потрібно просто сказати: стоп! — і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом", — розповіла Полякова.

Маша Єфросиніна теж зізналася, що знімання кліпу стали для неї справжнім задоволенням. Ба більше, зараз ведуча серйозніше замислюється про акторську кар'єру.

"Хто не знав, я дуже люблю знімання! Весь процес — від продумування образу до акторської гри. І взагалі, хочу спробувати себе в цікавій ролі на великому екрані. І тільки-но я про це подумала, як мені телефонує Оля і пропонує знятися у кліпі! Знятися у кліпі у моєї найкрасивішої, найсексуальнішої подруги, моєї королеви — це подвійний кайф. Та ще й пісня одразу засіла в голові, наспівую її щодня!" — поділилася ведуча.

До слова, "Вкрала" — це черговий крок до майбутнього альбому Полякової "Жінка з цікавим майбутнім", над яким артистка зараз активно працює. За словами співачки, пісня відображає зухвалу відвертість жінки, яка не стримує себе у бажаннях і сміливо їх проявляє.

У фірмовому стилі Полякової — сміливо, іронічно та емоційно — новий трек перетворився на яскраву історію про свободу почуттів. Відео присвячене жіночій дружбі, легкості та вмінню залишатися дівчатами в будь-якому віці.