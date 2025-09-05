- Дата публікації
Категорія
- Гламур
Оля Полякова у костюмі злодійки викрала Єфросиніну й несподівано оголилася в кабріолеті
Співачка презентувала кліп на пісню "Вкрала", де головною героїнею стала її близька подруга. За зірковими розвагами спостерігали десятки водіїв на дорозі.
Українська співачка Оля Полякова влаштувала справжній сюрприз для шанувальників. У новій відеороботі "Вкрала" вона неочікувано "викрала" свою подругу та колегу Машу Єфросиніну.
Так, у новому кліпі Полякова спочатку зіграла лиходійку у відповідному костюмі. Але згодом відео починає набувати інших фарб, коли у кадрі з'являється її колег з шоу "Дорослі Дівчата". У кадрі співачка разом із Машею Єфросиніною демонструють, як важливо вириватися з рутини та дозволяти собі насолоджуватися моментом. Атмосфера відео передає відчуття свободи, життєрадісності та дружньої близькості.
"Іноді нам обом потрібно просто сказати: стоп! — і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом", — розповіла Полякова.
Маша Єфросиніна теж зізналася, що знімання кліпу стали для неї справжнім задоволенням. Ба більше, зараз ведуча серйозніше замислюється про акторську кар'єру.
"Хто не знав, я дуже люблю знімання! Весь процес — від продумування образу до акторської гри. І взагалі, хочу спробувати себе в цікавій ролі на великому екрані. І тільки-но я про це подумала, як мені телефонує Оля і пропонує знятися у кліпі! Знятися у кліпі у моєї найкрасивішої, найсексуальнішої подруги, моєї королеви — це подвійний кайф. Та ще й пісня одразу засіла в голові, наспівую її щодня!" — поділилася ведуча.
До слова, "Вкрала" — це черговий крок до майбутнього альбому Полякової "Жінка з цікавим майбутнім", над яким артистка зараз активно працює. За словами співачки, пісня відображає зухвалу відвертість жінки, яка не стримує себе у бажаннях і сміливо їх проявляє.
У фірмовому стилі Полякової — сміливо, іронічно та емоційно — новий трек перетворився на яскраву історію про свободу почуттів. Відео присвячене жіночій дружбі, легкості та вмінню залишатися дівчатами в будь-якому віці.