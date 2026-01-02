ТСН у соціальних мережах

Оля Полякова в міні влаштувала запальні танці з зятем-іноземцем

Чоловік старшої доньки артистки однозначно знайшов спільну мову з зірковою тещею.

Валерія Сулима
Оля Полякова з донькою та зятем

Оля Полякова з донькою та зятем

Українська співачка Оля Полякова в міні влаштувала запальні танці з зятем-іноземцем – чоловіком її старшої доньки.

Маша Полякова разом із обранцем провела новорічні свята в Україні. Новий рік пара, схоже, теж зустрічала в Києві. Зокрема, Оля Полякова опублікувала відео, як вони розважались. Виконавиця показала, як в міні влаштовувала запальні танці з зятем-іноземцем Еденом Пассареллі під святкову пісню. Схоже, чоловік Маші однозначно знайшов спільну мову з зірковою тещею.

До танцю також долучилась й донька Олі Полякової. Маша не стримувалась та розважалась разом із мамою на імпровізованому танцполі в будинку.

Зазначимо, торік влітку старша донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця. Наприкінці 2025 року Маша разом із чоловіком приїхала зі США до України, де вони й зустріли новорічні свята. Це вперше Оля Полякова познайомилась із зятем наживо, а не через відеозв'язок.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко показала, як зустріла Новий рік. Артистка провела свято в компанії коханого Юрія Савранського.

