Оля Полякова в образі войовниці захопила спокусливими танцями в новому супергеройському кліпі
Артистка представила англомовну пісню Warrior.
Українська співачка Оля Полякова відкриває нову сторінку в своїй творчості.
Виконавиця заспівала англійською і вже представила трек Warrior. Це перша композиція з майбутнього англомовного альбому артистки. Оля Полякова вже й встигла представити кліп на трек. Відеоробота була створена у співавторстві з британськими продюсерами компанії Red Triangle на лейблі state51.
"Це масштабна експериментальна робота, що поєднала живе знімання, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити кліп у стилі супергеройських фільмів і коміксів, натхненний ідеєю мультивсесвіту. Warrior — це історія про силу духу, боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після випробувань", — ділиться режисер кліпу Мітя Шмурак.
Образ княгині Ольги та супержінки для кліпу створили MU Production. Хореографом-постановником відео виступив Олег Жежель, засновник гурту Kazaky.
До запису пісні Warrior долучився британський ЛГБТ-хор The Force Choir — колектив із п'ятдесяти співаків, під керівництвом музичного директора Jamie Powe. Їхня енергія сили, прийняття й свободи органічно переплітається з головним меседжем самої пісні.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова заявила, що подає заявку на нацвідбір на "Євробачення-2026". Артистка звернулася до "Суспільного" з проханням змінити правила конкурсу.