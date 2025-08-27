- Дата публікації
Оля Полякова в провокаційній сукні знялася в пікантному фотосеті
Співачка зачарувала своєю витонченою фігурою та стильним образом.
Українська співачка Оля Полякова знялася у новому спокусливому фотосеті, в якому постала у провокаційний напівпрозорій сукні.
Артистка постала у такому образі через нову композицію "Вкрала", прем’єра якої відбулася на початку серпня. Ймовірно, такий відвертий образ був створений для кліпу на трек.
Під дописом в Instagram зірка тематично написала рядок з пісні "Моя любов злочинна, та каяття не буде…" й запитала в прихильників, що вони робили заради кохання.
"А які безумства ви робили заради кохання?" — написала Полякова.
Реакція фанів під дописом співачки була бурхливою:
Немов бронзова статуя!
Мерлін Монро — українська…
Розкішна!
