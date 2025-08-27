Оля Полякова в провокаційній сукні знялася в пікантному фотосеті

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова знялася у новому спокусливому фотосеті, в якому постала у провокаційний напівпрозорій сукні.

Артистка постала у такому образі через нову композицію "Вкрала", прем’єра якої відбулася на початку серпня. Ймовірно, такий відвертий образ був створений для кліпу на трек.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Під дописом в Instagram зірка тематично написала рядок з пісні "Моя любов злочинна, та каяття не буде…" й запитала в прихильників, що вони робили заради кохання.

"А які безумства ви робили заради кохання?" — написала Полякова.

Реакція фанів під дописом співачки була бурхливою:

Немов бронзова статуя!

Мерлін Монро — українська…

Розкішна!

