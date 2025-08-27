ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Оля Полякова в провокаційній сукні знялася в пікантному фотосеті

Співачка зачарувала своєю витонченою фігурою та стильним образом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова знялася у новому спокусливому фотосеті, в якому постала у провокаційний напівпрозорій сукні.

Артистка постала у такому образі через нову композицію "Вкрала", прем’єра якої відбулася на початку серпня. Ймовірно, такий відвертий образ був створений для кліпу на трек.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Під дописом в Instagram зірка тематично написала рядок з пісні "Моя любов злочинна, та каяття не буде…" й запитала в прихильників, що вони робили заради кохання.

"А які безумства ви робили заради кохання?" — написала Полякова.

Реакція фанів під дописом співачки була бурхливою:

  • Немов бронзова статуя!

  • Мерлін Монро — українська…

  • Розкішна!

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зізналася, що думає про чоловіка-іноземця 20-річної доньки. Артистка розкрила своє ставлення до зятя.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie