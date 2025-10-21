- Дата публікації
Оля Полякова відмовилась оплачувати весілля доньки і пояснила чому: "Я в мами грошей не просила"
Маша Полякова влітку вийшла заміж. Весілля донька виконавиці поки що не святкувала.
Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно висунула вимогу змінити правила нацвідбору на "Євробачення", заявила, що не буде оплачувати весілля старшої доньки, і пояснила свою позицію.
Цьогоріч Маша вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Молодята лише уклали шлюб в США, але весілля як такого не було. Щоправда, Маша планує організувати святкування в Європі. Оля Полякова на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що не збирається оплачувати весілля. Артистка дотримується такої думки, якщо Маша та її бойфренд вирішили укласти шлюб, то саме вони й мають відповідати за всі фінансові витрати.
"Обов'язково, коли вони зароблять гроші і зможуть собі це дозволити. Я вважаю, що робити пишне весілля для дітей – то вчорашній день. Діти самі вирішили одружуватися, то нехай самі собі забезпечують весілля", - заявила Оля Полякова у розмові з Анною Севастьяновою.
Артистка додала, що свого часу грошей у мами не просила, коли виходила заміж. Весілля співачки оплачував чоловік. Тож, Полякова вважає, що так само має вчинити й Маша. Якщо ж чоловік її доньки не може оплатити весілля, то нехай вона сама заробляє.
"Я коли йшла заміж, то в мами грошей не просила. Вийшла заміж – нехай чоловік робить весілля. Чоловік не може – нехай сама йде і заробляє, як мамка все життя працює. Там купа варіантів, але мама то оплачувати не буде", - підсумувала артистка.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА йде до суду і куди зник її чоловік? ЄФРОСИНІНУ евакуювали, де зараз її діти
Нагадаємо, раніше Оля Полякова звернулася до "Суспільного" з проханням змінити правила нацвідбору на "Євробачення". Річ у тім, що артистка не може подаватися на конкурс, оскільки після 2014 року виступала в РФ. Мовник вже відповів співачці.