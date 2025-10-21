Оля Полякова відмовилась оплачувати весілля доньки і пояснила чому: "Я в мами грошей не просила"

Оля Полякова з донькою та зятем

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно висунула вимогу змінити правила нацвідбору на "Євробачення", заявила, що не буде оплачувати весілля старшої доньки, і пояснила свою позицію.

Цьогоріч Маша вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Молодята лише уклали шлюб в США, але весілля як такого не було. Щоправда, Маша планує організувати святкування в Європі. Оля Полякова на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що не збирається оплачувати весілля. Артистка дотримується такої думки, якщо Маша та її бойфренд вирішили укласти шлюб, то саме вони й мають відповідати за всі фінансові витрати.

"Обов'язково, коли вони зароблять гроші і зможуть собі це дозволити. Я вважаю, що робити пишне весілля для дітей – то вчорашній день. Діти самі вирішили одружуватися, то нехай самі собі забезпечують весілля", - заявила Оля Полякова у розмові з Анною Севастьяновою.

Артистка додала, що свого часу грошей у мами не просила, коли виходила заміж. Весілля співачки оплачував чоловік. Тож, Полякова вважає, що так само має вчинити й Маша. Якщо ж чоловік її доньки не може оплатити весілля, то нехай вона сама заробляє.

"Я коли йшла заміж, то в мами грошей не просила. Вийшла заміж – нехай чоловік робить весілля. Чоловік не може – нехай сама йде і заробляє, як мамка все життя працює. Там купа варіантів, але мама то оплачувати не буде", - підсумувала артистка.

