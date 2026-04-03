Оля Полякова відповіла на скандальні заяви експродюсерки та назвала її "шантажеркою"
Співачка різко відреагувала на звинувачення Розалії Романової.
Українська співачка Оля Полякова різко відреагувала на заяви своєї колишньої продюсерки Розалії Романової, вона ж Ірина Ковальська, яка нещодавно публікувала подробиці їхньої співпраці 20-річної давнини.
У Мережі Романова останнім часом активно ділиться спогадами про роботу зі співачкою у блогу, а також публікує власні інтерпретації, психоаналітичні розбори та уривки інтерв’ю чоловіка Полякової Вадима Буряковського, зокрема зі звинуваченнями в тяжкому злочині.
Артистка не мовчала у відповідь та лишила експродюсерці низку коментарів, у яких назвала ту «брехухою».
«Офіційно заявляю! Ця жінка брехуха, шантажерка та аферистка! Гадалка з зміненим ім’ям, паспортом!» — написала Полякова у коментарях до публікацій Розалії.
Артистка додала, що звинувачення щодо причетності Вадима до смерті чоловіка Романової є абсолютно необґрунтованими. Мовляв, трагедія сталася через десять років після завершення співпраці, тому звʼязок між подіями виключений.
Натомість продюсер Михайло Ясинський, уникаючи пориву емоцій поглянув на ситуацію з професійної точки зору.
«Справжня причина припинення спільної справи між партнерами не через конфлікти, а через різні темпи росту. Дивитися в одну сторону важливо, але дуже часто один з двох має кращий зір», — заявив Михайло.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова звинуватила дружину Павліка в хайпі на тлі скандалу довкола його концерту.