Оля Полякова відреагувала на заяви її чоловіка про Машу Єфросиніну і попросила у ведучої пробачення

Артистка запевнила, що в цьому випадку не поділяє погляди свого коханого.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна з родинами

© instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на заяви чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, про ведучу Машу Єфросиніну та її родину.

Артистка запевнила, що неабияк поважає Машу Єфросиніну, Тимура Хромаєва та їхніх дітей. Окрім того, співачка наголосила, що це дійсно важливі для неї люди. Тож, Олі Поляковій було образливо почути слова її чоловіка, які б могли зробити боляче родині Маші Єфросиніній та безпосередньо самій ведучій.

"Я щиро поважаю Машу, Тимура і їхню сім'ю. Для мене це приклад гідних, міцних і довготривалих стосунків, до яких є тільки повага. Саме тому мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв'ю на адресу Маші і її родини — я їх не поділяю і, відверто кажучи, була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям", - зазначила артистка.

Допис Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Допис Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова запевнила, що в цьому випадку не поділяє слова свого чоловіка і все сказаним ним на адресу ведучої – це лише його позиція. Тим не менш, артистка попросила пробачення у Маші Єфросиніної та її родини.

"Я хочу це чітко зафіксувати: це його особиста позиція. Не моя. Іноді близькість не означає тотожність думок. Але я вважаю за потрібне вибачитись! Мені шкода!" – підсумувала артистка.

Нагадаємо, днями Вадим Буряковський дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де доволі неоднозначно висловився про Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Бізнесмен розповів про їхні непорозуміння. Зокрема, Буряковський назвав Хромаєва "мажором", який "щоб усього досягти, палець об палець не вдарив", а щодо Єфросиніної, то, за його словами, в житті вона не така відкрита, як на сцені.

