Оля Полякова відреагувала на заручини старшої доньки з іноземцем: "Взнаю, що стала бабусею"

Оля Полякова відреагувала на заручини Маші

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Українська співачка Оля Полякова відреагувала на заручини старшої доньки з бойфрендом-іноземцем.

Так, блогерка Маша Полякова оголосила, що виходить заміж. Обранцем став іноземець, на ім'я Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася під час навчання в США. Оля Полякова вже відреагувала на зміни в особистому житті старшої доньки.

Виконавиця опублікувала в сторіз відео, на якому Еден освідчувався Маші. Артистка відмітила доньку та її нареченого. Співачка жартома зазначила, що ось так і дізнається новини про Машу з Instagram.

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"О так і взнаю, що стала бабусею, з Instagram", - пожартувала артиста.

Оля Полякова відреагувала на заручини Маші / © instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, доньці Олі Полякової освідчився бойфренд-іноземець. Сталося це під час їхньої прогулянки яхтою. Скільки Маша зустрічається з коханим – не відомо, адже раніше вона тримала в таємниці їхні роман. Раніше дівчина перебувала у стосунках із хлопцем Микитою, який, до речі, теж її кликав заміж, але вона відмовилася.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець освідчився своїй коханій Юліані. Для музиканта цей шлюб стане другим.