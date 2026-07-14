Оля Полякова відзначилась у Київміськраді: як співачка рознесла нацвідбір і чому дорікнула Джамалі

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова публічно висловила претензії до правил національного відбору на «Євробачення».

Артистка виступила на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де заявила, що її недопуск до конкурсу є несправедливим, а також згадала Джамалу та Костянтина Меладзе.

Як виявилося, це і було інтригою Полякової, яка нещодавно публікувала лист про виклик до Верховної Ради. На засіданні ТСК з нардепом Олексієм Гончаренком співачка пояснила, що вирішила домагатися перегляду правил нацвідбору після тогорічної відмови їй в участі через норму, яка забороняє виступати артистам, що гастролювали в Росії після 15 березня 2014 року.

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За словами виконавиці, це правило було запроваджене вже після її виступів у РФ, а тому вона вважає його застосування до себе неправомірним. Фрагмент свого виступу Оля опублікувала в Instagram.

«Мені відмовили в участі у „Євробаченні“ з посиланням на правило 2019 року, встановлене заднім числом. Це правило забороняє участь артистам, які виступали в РФ після 15 березня 2014 року. Я вважаю цю відмову порушенням моїх прав. Цей пункт з’явився заднім числом і застосовувався вибірково», — заявила Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Артистка різко поставила під сумнів однакове застосування цих вимог до всіх учасників. Зокрема, вона згадала переможницю «Євробачення-2016» Джамалу, заявивши, що буцімто та також свого часу виступала в Росії, але поїхала на конкурс. Крім того, Полякова нагадала, що у 2016-2017 роках музичним продюсером нацвідбору був Костянтин Меладзе з неоднозначною позицією.

«2016 року переможниця нацвідбору також виступала у Росії в 2014-2015 роках і це не завадило їй представляти Україну на „Євробаченні“. Це Джамала. 2017 року був продюсер Костянтин Меладзе, який дотепер працює в РФ, але це не завадило йому бути членом журі. Вважаю це некоректно та дискримінаційно. Сьогодні правила відбору недосконалі, такі, які ставлять в гірше становище тих, хто весь час працював в Україні», — наголосила зірка.

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Окремо співачка заявила, що через чинні правила до участі у відборі не можуть долучитися багато популярних українських виконавців. Водночас називати їхні імена вона відмовилася, пояснивши це тим, що, за її словами, «інші трохи налякані».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Тим не менш, Оля попросила дати оцінку ситуації з точки зору Конституції України і закликала мирним шляхом без суду допомогти вирішити це питання.

«Я всі 12 років працювала в Україні. Я суто українська артистка. Створюю робочі місця, плачу податки. 2022 року перейшла на українську мову. Організовую благодійні концерти і збори. Хочу, аби мої права були захищені. Для мене це вже не питання участі у нацвідобрі, а питання, пов’язане зі ставленням до українців, які від 2014 року не порушили законів, але сьогодні мають ризики бути дискримінованими», — додала зірка.

Наразі Суспільне мовлення як організатори національного відбору на «Євробачення» публічно не коментували заяви співачки. Водночас історія навколо правил конкурсу продовжує набирати розголосу.

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Нагадаємо, 16 жовтня минулого року Оля Полякова заявила про намір взяти участь у нацвідборі на «Євробачення-2026» та закликала Суспільне змінити правила конкурсу. А саме переглянути пункт про заборону участі артистів, які після 2014 року виступали в Росії чи окупованому Криму, а після 2022-го — у Білорусі. Бо саме через цю норму її участь у конкурсі неможлива.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

У відповідь Суспільне відмовилося переглядати вимоги, наголосивши на своїй відповідальності перед суспільством. Згодом продюсер співачки Михайло Ясинський розкритикував таке рішення, згадавши Джамалу та Костянтина Меладзе, а пізніше звернувся до Європейської мовної спілки через відмову змінити правила нацвідбору.

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