Оля Полякова вперше після ДТП вийшла на зв'язок і розкрила стан доньки, яку забрала "швидка"

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова, яка 19 серпня потрапила в ДТП, вперше вийшла на зв’язок.

Артистка опублікувала допис в Instagram-stories. Виконавиця зазначила, що зараз вони з 21-річної Машею, яка в момент ДТП теж перебувала в авто, відновлюються в Одесі. За словами Олі Полякової, у цілому вона та її донька почуваються добре.

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Проте Маші Поляковій після аварії все ж таки необхідна допомога медиків, оскільки дівчина дістала травми. Співачка розповіла, що в її доньки перелом носа та очниці, тож зараз лікарі надають їй допомогою.

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Разом із тим артистка звернулась до прихильників. Виконавиця подякувала всім, хто за них із донькою хвилювався та висловлював слова підтримки.

«Ми загалом у порядку, але у Маші перелом носа та очниці. Нею займаються лікарі. Дякую за підтримку», — поділилась виконавиця.

Допис Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, Оля Полякова 19 серпня потрапила в ДТП. В авто, в якому перебувала артистка та її донька, в’їхало інше, в результаті чого транспортний засіб артистки злетів у кювет. З артисткою все відносно гаразд, а от її доньку з місця події забрала «швидка».

До речі, реперка alyona alyona несподівано розгнівалась від побаченої ДТП Олі Полякової. Виконавиця емоційно згадала випадок музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув внаслідок аварії.

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