Оля Полякова вперше показала, яким було її весілля 22 роки тому й оригінальний образ без веляну

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова разом з чоловіком Вадимом Буряковським відсвяткувала річницю шлюбу.

У день бронзового весілля артистка в Instagram вперше показала небачені фото зі свого весілля з Вадимом. Судячи з кадрів, для особливого дня Оля обрала тендітну напівпрозору сукню нюдового відтінку з глибоким декольте і камінням, а замість веляну прикрасила свою зачіску живими квітами. Її образ доповнювали вишукані прикраси.

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Весілля Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Весілля Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Водночас Полякова присвятила щемкий допис своїм міцним стосунками з бізнесменом і розкрила таємницю їхнього міцного союзу, який почався 22 роки тому. Крім того, щиро висловилася про найкращі риси чоловіка Вадима.

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«Вадік — неймовірно надійна людина. Будь-яка тривожна дівчинка знає, наскільки важливо мати поруч людину, яка не зіскочить у будь-який момент, не відштовхне, не залишить, не піде в мороз, не покарає ігнором і не вирішить „відпочити“ від тебе, а буде присутня завжди. Навіть тоді, коли з тобою, м’яко кажучи, нелегко», — написала зірка.

Весілля Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Через рік після весілля у подружжя з’явилася донечка Маша. Тож Оля пригадала, який вигляд вона мала з чоловіком після народження первістки. Архівному фото близько 21 року.

Оля Полякова й Вадим Буряковський / © instagram.com/polyakovamusic

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